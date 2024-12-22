Yunus Akgün Galatasaray'dan gidiyor mu? İspanya'dan izlemeye geldiler

22 Aralık 2024 17:29 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 17:46

Bu sezon Galatasaray ile başarılı bir performans gösteren Yunus Akgün'e Avrupa kulüplerinden talipler çıkmaya devam ediyor. Ara transfer döneminin de yaklaşmasıyla birlikte taraftarlar tarafından Yunus Akgün transfer mi olacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Galatasaray-Kayserispor maçında Yunus Akgün'ü La Liga'dan izlemeye geldikleri iddia edildi.

2024-2025 sezonunda Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Avrupa'da da lig aşamasını geçmeyi garantileyen Galatasaray'da Yunus Akgün dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olmasının ardından daha çok forma şansı bulan ve performansı ile kendini gösteren Yunus Akgün'e Avrupa'dan birçok talip çıkmaya devam ediyor.

Ara transfer sezonuna kısa bir süre kala artan iddiaların ardından taraftarlar tarafından Yunus Akgün gidiyor mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

YUNUS AKGÜN TRANSFER Mİ OLACAK?

İddialara göre Trendyol Süper Lig'in 17. haftası kapsamında oynanan Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasına La Liga ekiplerinden Valencia'nın gözlemcileri geldi.

İspanyol ekibin gözlemcilerinin Yunus Akgün'ü tribünden takip edeceği öğrenildi.

Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transfermarkt verilerine göre 24 yaşındaki başarılı futbolcunun piyasa değerinin 6.5 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

YUNUS AKGÜN İSTATİSTİKLERİ, KAÇ GOL ATTI?

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray ile çıktığı toplam 22 karşılaşmada 5'i Avrupa Ligi olmak üzere toplam 9 gol attı.

Bu karşılaşmalarda 1.551 dakika süre alan Yunus Akgün gollerin yanı sıra 4 asist yaparak da takımına destek oldu.

Yunus Akgün Avrupa Ligi'nde gol krallığında 3. sırada yer alıyor.