Yunus Akgün'ün neden ceza aldığı belli oldu! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde oynayacak

25 Ekim 2024 11:46 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 12:03

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, Antalyaspor karşılaşması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. PDFK tarafından Yunus Akgün'e verilen ceza açıklandı. Taraftarlar Yunus Akgün'ün neden ceza aldığını araştırıyor.

Trendyol Süper Lig​'in yedinci haftası kapsamında 19 Ekim 2024 Cumartesi günü Antalyaspor-Galatasaray karşılaşması oynandı.

Maçın sona ermesinin ardından sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Yunus Akgün​ sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşım nedeniyle Yunus Akgün, Beşiktaş​'ın başvurusu üzerine PFDK​'ya sevk edilmişti.

PDFK tarafından Yunus Akgün'e veren ceza dün açıklandı.

Taraftarlar tarafından Yunus Akgün'ün neden ceza aldığı merak edilmeye başlandı.

YUNUS AKGÜN NEDEN CEZA ALDI?

PFDK tarafından yapılan açıklamaya göre Yunus Akgün sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 117 bin TL para cezası aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT’nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (ceza tayinine yer olmadığı yönünde iki karşı oy ile oyçokluğu) karar verilmiştir."

YUNUS AKGÜN GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Yunus Akgün, PFDK tarafından sadece 117 bin TL para cezası aldı.

Yıldız futbolcu Trendyol Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

GS-BJK DERBİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray​ ile Beşiktaş arasında oynanacak olan dev derbi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de düzenlenecek.

RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.