Yusuf Dikeç'in ekip arkadaşı Şevval İlayda Tarhan Olimpiyat mücadelesine devam ediyor

02 Ağustos 2024 11:45 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:46

Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç ve Şevval Tarhan 2024 Paris Olimpiyatları’nda havalı tabanca kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN KİMDİR?

4 Şubat 2000 yılında Ankara’da dünyaya gelen Şevval İlayda Tarhan, atıcılık sporuna annesinin teşvikiyle başlayarak Avrupa kadın takımları rekorlarının sahibi oldu.

Ankara Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim alan Tarhan, 2018 yılında ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası’nda 237.9 puanla ulusal gençler rekoru kırarak altın madalya almaya hak kazandı.

2019 Avrupa 10 Metre Etkinlikler Şampiyonası’nda ve 2019 ISSF Gençler Dünya kupasında altın madalya elde eden Tarhan, 2022 ISSF Dünya Kupası’nda Yusuf Dikeç ile beraber bronz madalyanın sahibi oldu.

2022 Akdeniz Oyunları’nda dördüncü olan Tarhan, 2022 Avrupa 10 Metre Yarışları Şampiyonası’nda takım arkadaşlarıyla beraber yeni bir Avrupa kadınlar rekorunu kırdı.

2023 Avrupa Oyunları’nda başarısız olan Tarhan, 2024 Paris Olimpiyatları bireysel dalda 7.sırada yer aldı.

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN PARİS OLİMPİYATLARI’NDA KAÇINCI OLDU?

2024 Paris Olimpiyatları bireysel 10 metre havalı tabanca branşında 7.sırada yer alan Şevval İlayda Tarhan, karma yarışta takım arkadaşı Yusuf Dikeç ile birlikte 2.olarak Türkiye’ye atıcılık dalında ilk madalyasını kazandırdı.