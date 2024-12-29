Yüzdeki tüyler nasıl yok edilir? Evde doğal yolla yüzdeki tüylerden kurtulma yolları nedir?

29 Aralık 2024 19:04 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 19:08

Herkesin şikayetçi olduğu yüzdeki tüyler çoğu zaman dikkatimizi çeker. Güneş ışığıyla beraber daha belirgin olan yüz tüylerinden kurtulmak için çeşitli yollar olurken en sık tercih edileni doğal yolla evde kendimizin yapacağı yöntemlerdir. Epilasyon gibi lazer uygulaması genel olarak tercih edilirken evde doğal yolla yüzdeki tüyleri yok etmek de mümkün olabiliyor.

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Özellikle kadınların daha fazla rahatsız olduğu yüz tüylerinden kurtulmanın yolları sık sık araştırılıyor. Lazer uygulaması ile yüzdeki tüylerden kurtulmak isteyenlerin yanında evde doğal yollarla kolayca kurtulmak isteyenlerin sayısı da oldukça fazla. Evde hazırlayabileceğiniz çeşitli kürler ile yüzdeki tüylerden kolay yolla kurtulabilirsiniz. Yüzümüzdeki tüylerin ince olmasından dolayı kurtulmasının zor olduğu düşünülse de evde doğal yollarda kurtulmak mümkün.

YÜZDEKİ TÜYLER NASIL YOK EDİLİR?

Çoğu zaman yüzümüzde çıkan ince tüyler rahatsızlık verebiliyor. Özellikle kadınlar​ için yaygın bir sorun olan yüz tüylerinden kurtulmak için lazer uygulaması tercih edilirken doğal yollarla da kurtulabilirsiniz.

Hormonel dengesizlik veya genetik olaraktan çıkan yüz tüylerine sebep oluyor. Genel olarak herhangi bir zararı olmayan tüyler estetik olarak kaygı oluşturmasından dolayı alınmak isteniyor. Evde pratik ve doğal yolla kurtulmak için birçok kür kullanabilirsiniz.

En sık tercih edilenler arasında limon​ ve bal karışımı yer alıyor. Çok uzun zaman öncesinde kullanılan bu kürde bal cildinizi nemlendiriyorken limon tüylerden kurtulmaya yardımcı oluyor. Kısa sürede tüyler gitmezken zamanla incelir. Karışım için 2 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı limon suyuna ihtiyacınız olacak.

Karışımı yüzünüze dikkatli olarak sürdükten sonra yaklaşık 10 dakika bekletiniz. Ardından ılık suyla temizleyiniz. Karışımı sürdükten sonra herhangi bir yanma ve kızarıklık hissetmeniz halinde kürü anında siliniz. Bazı karışımlar ciltlerin hassaslığına göre önerilmiyor. Bu nedenle kürü kullanmadan önce cildinizi rahatsız edip etmeyeceğini ufak bir bölgede denemeniz gerekmektedir.

YÜZDEKİ TÜYLERDEN NASIL KURTULUNUR?

Yüzde oluşan küçük ve ince tüylerden kurtulmak için birçok karışım uygulanabilir. En sık tercih edilenlerden biri ise yumurta akı ve şekerdir. Yumurta akının yapışkan hali ince tüyleri çekmesi ve şekerin peeling yapması oldukça etkili oluyor. Şekerin peeling etkisiyle yüzündeki ölü derilerden de kurtulabilirsiniz.

Karışımı oluşturmak için 1 yumurta akı ve 1 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı mısır unu yeterli olacaktır. İlk olarak yumurta akını bağlamak için mısır unu ekleyiniz. Ardından şekeri ekledikten sonra yüzünüze yavaşça uygulayınız. Kurumasının ardından cildinizi tahriş etmeyecek şekilde soyunuz. Bu uygulamayı haftada 1 kez yapmanız öneriliyor.

YÜZDEKİ TÜYLERDEN KURTULMAK İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Özellikle kadınların rahatsız olduğu ince tüylerden kurtulmak için nohut unu ve süt kullanabilirsiniz. Bu yöntem Hindistan’da kullanılarak tüm dünyaya yayıldı. 2 yemek kaşığı nohut unu, 2 yemek kaşığı sıcak süt ve zerdeçalı karıştırınız. Ürünlerin hepsini karıştırdıktan sonra tüy olan alana hafifçe uygulayınız. Yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra hafifçe ovalayarak soyabilirsiniz. Uygulamanın haftada 1 defa yapılması öneriliyor.

YÜZDEKİ TÜYLERDEN EVDE DOĞAL YOLLA NASIL KURTULURUM?

Yüzdeki tüylerden doğal yolla kurtulmak için çeşitli karışımlar uygulanabiliyor. Fakat ilk olarak yapmanız gereken cildinizi tanımak olacaktır. Hassas cildi olan bireylerde hassasiyet oluşturabilmesinden dolayı karışım ilk olarak elinizin bir köşesinde uygulanmalıdır. Herhangi bir alerjik reaksiyon göstermemesinin ardından yüzünüzde tüy olan bölgeye uygulayabilisiniz.

Kullanabileceğiniz karışımlardan biri ise tuz ve zerdeçaldır. 2 yemek kaşığı tuz ile 1 çay kaşığı zerdeçal karışımını az bir miktarda su ile birleştiriniz. Karışım yapışkan bir hale geldikten sonra yüzünüze uygulayınız. Yaklaşık 7 dakika durmasının ardından hafif hareketler ile temizleyiniz. Karışımın haftada 1 defa uygulanması öneriliyor.