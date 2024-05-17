Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 2. sezon 29 Ağustos 2024'te yayınlanacak

17 May 2024 00:24 - Güncelleme : 17 May 2024 00:42

Amazon Prime’ın büyük ilgi gören dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Merakla beklenen yeni sezonun ilk bölümünün 29 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanacağı belirtildi.

İkinci sezonda, Orta Dünya’nın karanlık güçlere karşı mücadelesi anlatılacak ve karakterlerin dünyasına daha çok yoğunlaşılacak.

Güç Yüzükleri yeni sezonda da yine Amazon Prime platformunda izleyiciyle buluşacak.

Serinin hayranları, şimdiden Orta Dünya’ya geri dönecek olmanın heyecanını yaşıyor.