Yüzüklerin Efendisi serisinin Gollum hikayesine odaklanan yeni filmi 2026'da vizyona girecek

09 May 2024 16:45 - Güncelleme : 09 May 2024 17:13

Yüzüklerin Efendisi ve Titanik filmleriyle tanınan Bernard Hill, 79 yaşında hayatını kaybetti

Yüzüklerin Efendisi ve Titanik filmleriyle tanınan Bernard Hill, 79 yaşında hayatını kaybetti

Yüzüklerin Efendisi serisinin geniş film serisi, yeni bir filmle daha zenginleşiyor.

Yeni yapımda, konunun Gollum'un hikayesine odaklanacağı duyuruldu.

Yeni filmin yapımcıları arasında Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens gibi usta isimler yer alıyor.

Senaryonun geliştirme aşamasında olduğu, filmi olabildikçe en hızlı zamanda ekrana taşımak için çalıştıkları belirtildi.

Yeni Gollum filmi 2026 yılında yayınlanacak.

Filmin adının Gollum'un Avı olduğu açıklandı.