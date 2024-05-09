Yüzüklerin Efendisi serisinin Gollum hikayesine odaklanan yeni filmi 2026'da vizyona girecek
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
09 May 2024 16:45 - Güncelleme : 09 May 2024 17:13
Orta Dünya'nın kapıları, hayranlarına bir kez daha açılıyor! Yüzüklerin Efendisi serisinin yeni filmi için heyecan dorukta. Özellikle Gollum'un hikayesine odaklanacak olan bu film, 2026'da sinemalarda seyircilerle buluşacak. Peki, yeni Yüzüklerin Efendisi filmi ne zaman, vizyon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
Yüzüklerin Efendisi serisinin geniş film serisi, yeni bir filmle daha zenginleşiyor.
Yeni yapımda, konunun Gollum'un hikayesine odaklanacağı duyuruldu.
Yeni filmin yapımcıları arasında Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens gibi usta isimler yer alıyor.
Senaryonun geliştirme aşamasında olduğu, filmi olabildikçe en hızlı zamanda ekrana taşımak için çalıştıkları belirtildi.
Yeni Gollum filmi 2026 yılında yayınlanacak.
Filmin adının Gollum'un Avı olduğu açıklandı.
Kaynak: TGRT Haber