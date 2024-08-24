Yüzünden vurulan Mustafa Can Ekiciler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

24 Ağustos 2024 17:21 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 17:27

18 Ağustos'ta saat 01.30 civarında Süleymanpaşa'da meydana gelen acı olay sonrası haber son durum bilgisi geldi. 31 yaşındaki CHP Süleymanpaşa ilçesi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler hayatını kaybetti.

MUSTAFA CAN EKİCİLER ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

18 Ağustos günü 01.30'da Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda taksi ile gelen 3 kişi ile tartışmaya giren Ekiciler, 16 yaşındaki R.K. tarafından vuruldu.

Yüzüne aldığı kurşunun ardından sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesiyle beraber Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALKTI?

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisi devam ederken hayatını kaybeden Ekiciler'in cenaze namazı Gazioğlu Camisi'nde kılındı.