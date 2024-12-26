Zaniolo Galatasaray'a geri mi dönüyor? Okan Buruk yıldız futbolcu hakkında açıklama

26 Aralık 2024 16:51 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 17:40

Süper Lig'de namağlup bir şekilde lider olan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kiralık futbolcular ile ilgili açıklamalar yaptı. Okan Buruk'un açıklamasının ardından Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Zaniolo'nun Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceği gündem oldu. Zanilo sezon sonunda Galatasaray'a gelebilir.

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2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun ilk yarısı sona erdi. İlk yarının sona ermesinin ardından takımların transfer çalışmaları da hız kazandı.

Taraftarlar tarafından kadrolara katılacak olan yeni futbolcular merak ediliyor.

Galatasaray'ın Teknik direktör Okan Buruk bugün hem transferler hem de kiralık oyuncular hakkında açıklama yaptı.

Teknik adamın yaptığı açıklamaların ardından taraftarlar Zaniolo'nun Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı.

ZANİOLO GALATASARAY'A GERİ Mİ DÖNECEK?

Okan Buruk yaptığı açıklamada Zaniolo'nun bir dahaki sene Galatasaray'da olma ihtimali olduğunu açıkladı.

Teknik adamın yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Zaniolo çok yetenekli, üst düzey bir oyuncu. 2019'da Başakşehir'e karşı oynamıştı. İnanılmaz yetenekli. Girdiği maçlarda skora katkı veriyor. bizde kalsa çok kullanırdık hem kanatlarda hem forvette. O da bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sene bizle beraber olma şansı var."

ZAHA GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Zaniolo'nun yanı sıra Zaha hakkında da yorum yapan Okan Buruk "Zaha'nın dönme ihtimali yok. Bu sezon bizimle olmayacak ama bizim oyuncumuz. Sezon bitince yine bize geri geliyor" ifadelerini kullandı.