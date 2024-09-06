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Zeki Paşa Yalısı, 2019'da 550 milyon TL bedelle satışa çıkarılmıştı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
06 Eylül 2024 12:13 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 12:21
Zeki Paşa Yalısı, 2019&#039;da 550 milyon TL bedelle satışa çıkarılmıştı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu olan X'te fotoğrafları paylaşılan Zeki Paşa Yalısı'nın konumu ve manzarası çok konuşuldu. Boğaz manzarasının arasında bulunan yalı kimin, sahibi kim soruları da sosyal medyada çok konuşuluyor.

Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı'nın fotoğraflarının paylaşılmasından sonra nerede olduğu ve ne zaman yapıldığı merak konusu oldu.

 20. yüzyılın başında yapılmış Boğaziçi yalısı olan yalının yapım tarihi gündemde yer aldı.

ZEKİ PAŞA YALISI KİME AİT, SAHİBİ KİM?

II. Abdülhamit'in askeri komutanlarından Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa için yapılan yalı eşsiz manzarası ile görenleri heyecanlandırıyor. VI. Mehmed'in damadı olan Ömer Faruk Efendi tarafından satın alınan yalı Baştımar ailesine ait olurken 28 Ekim 2019 tarihinde 550 milyon TL bedelle satışa çıktı.

ZEKİ PAŞA YALISI NE ZAMAN YAPILDI?

20. yüzyılın başında yapılmış olan yalı Fransız asıllı Levanten mimar Alexandre Vallaury tarafından yapıldı.

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Kaynak: TGRT Haber
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tstzafer 7 Şubat 2022 13:35

Bir ülkenin cumhurbaşkanı için bunu söyleyen ya fetöcüdür yada kanında karışıklık vardır...

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