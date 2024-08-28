Zeki Demirkubuz'un Oscar adayı olan Hayat filminin oyuncu kadrosunda Cem Davran ve Umut Kurt yer aldı

28 Ağustos 2024 11:21 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:22

Yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı başarılı film oscar adayı olurken ne zaman çıktığı ve oyuncu kadrosunda yer alan isimler gündeme geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, sevindiren duyuruyu yaptı.

ZEKİ DEMİRKUBUZ HAYAT FİLMİ OSCAR ADAYI MI OLDU, HANGİ DALDA?

Miray Daner ve Burak Dakak'ın başrolünde yer aldığı film, Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film Oscar adayı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından duyurulurken "Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film Oscar' adayı Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı Hayat adlı filmi oldu. Bakanlığımızca da desteklenen filmimize Oscar yolculuğunda başarılar dileriz." notu düşüldü.

Demirkubuz, filmin prömiyerinde şu sözleri söylemişti:

"Yaşam insanı yumuşatıyor, Hayat'ın eski filmlerimdeki kadar karanlık olmadığına katılıyorum. Bence bu iyi bir şey, sürekli aynı adam olarak kendini tekrarladığında sıkılıyorsun. Döneklik olmadıktan sonra, inkar olmadıktan sonra yaşamının değişimine inanmak lazım, ona biraz karşılık vermek lazım. Benimki galiba öyle oluyor."

OSCAR ADAYI OLAN HAYAT FİLMİNİN KONUSU

2023 yılında vizyona giren proje ilk günden beri büyük ilgiyle takip edilirken babasının zorlamasıyla nişanlanan Hicran'ın hayatını ele alır.

Hicran evden kaçarken Rıza ise zaten istenmediğini düşünür. Eskiden fazla üzülmese de Rıza artık bu durumdan rahatsız olur ve Hicran ile konuşmaya karar verir. İkili sadece 1 kez birbirini görürken Rıza, nişanlısının peşinde İstanbul'a gider.

ZEKİ DEMİRKUBUZ HAYAT FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Ocsar adayı olan filmin oyuncu kadrosunda birçok başarılı isim yer alırken bazıları şöyle.

Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk.