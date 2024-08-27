Türkiye'nin 2025 Oscar adayı filmi belli oldu

27 Ağustos 2024 18:58 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 19:02

Gibi dizisinin 6. sezonu Feyyaz Yiğit tarafından duyuruldu!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film' adayı olarak yönetmen Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü seçilen filmi böyle duyurdu: "Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film Oscar' adayı Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı Hayat adlı filmi oldu. Bakanlığımızca da desteklenen filmimize Oscar yolculuğunda başarılar dileriz."

2024 yılı için Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmi Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin "En İyi Uluslararası Film" adayı olarak belirlenmişti.

DEMİRKUBUZ'UN HAYAT FİLMİ NE ANLATIYOR?

Başrollerinde Miray Daner ve Burak Dakak'ın yer aldığı filmde, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran'ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran'la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul'a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.

Oyuncu kadrosu şöyle: Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk