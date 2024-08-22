Gibi dizisinin 6. sezonu Feyyaz Yiğit tarafından duyuruldu! 

22 Ağustos 2024 19:14 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 19:17

Ebrar Karakurt, "Ersoy’un babaannesinin intikamı alındı" mesajı ile Gibi dizisine gönderme yaptı

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Exxen plartformunun geniş izleyici kitlesine ulaşan durum komedi dizisi Gibi'nin 6. sezonu duyuruldu. Gibi'nin 6. sezonunun başlayacağı tarih henüz belli olmasa sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan başrol oyuncularından Feyyaz Yiğit, dizinin yeni sezon hazırlıklarına başlandığını resmen duyurdu.

Yerli absürt durum komedisi türünde sevilen bir işe imza atan ekip IMDb’de 9,0/10’luk puanıyla da öne çıkmayı başarmıştı. Dizinin son sezonu 8 Mart 2024'te yayınlanmıştı.

GİBİ DİZİSİ NE ANLATIYOR?

"Gibi" dizisi, Exxen platformunda yayınlanan ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan bir komedi dizisidir. Senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin yazdığı dizi, absürt mizah anlayışıyla dikkat çekiyor.

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı "Gibi" üç yakın arkadaşın sıradan görünen fakat son derece tuhaf ve komik olaylar yaşadıkları günlük hayatlarını konu alır. Her bölümde farklı ve beklenmedik maceralarla izleyiciyi güldürmeyi başaran dizi, kendine has esprileri ve karakterleriyle Türk televizyon komedisinde farklı bir renk getirdi.