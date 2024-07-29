Ebrar Karakurt, "Ersoy’un babaannesinin intikamı alındı" mesajı ile Gibi dizisine gönderme yaptı

29 Temmuz 2024 14:14 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:21

Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda ile karşılaştı. Mücadelenin galibi olurken Ebrar Karakurt, Ersoy'un babaannesi olayına göndermede bulundu.

ERSOY'UN BABAANNESİ KİM?

1 Ocak 2021 tarihinde yayımlanmaya başlayan "Gibi" dizisinde yer alan Ersoy karakterinin yaşadığı bir olay izleyicileri güldürmüştü.

Ersoy'un babaannesini Hollanda'dan gelen bir erasmus öğrencisinin yediği bölüm oldukça konuşulurken halen sosyal medya üzerinden çeşitli göndermeler ile dizideki sahne anılıyor.

ERSOY'UN BABAANNESİNİN İNTİKAMI ALINDI NE DEMEK, OLAY NEDİR?

Exxen platformunda yayımlanan "Gibi" dizisinin bir bölümünde yer alan sahnedeki olay, Ebrar Karakurt tarafından kullanıldı.

Dizide Ersoy karakterinin babaannesini, Erasmus ile Hollanda'dan gelen bir öğrencinin yemesi komik anlara sebep olmuştu. Diziyi izleyenlerin sevdiği repliklerden biri "Ersoy'un babaanesini yediler" olurken Ebrar Karakurt, Hollanda karşılaşması sonrasında Hollanda'dan intikam alındı mesajını GİBİ repliği ile verdi.

ERSOY'UN BABAANNESİNİN YENDİĞİ BÖLÜM HANGİSİ, KAÇINCI?

Halen konuşulan sahnelerden biri olan Ersoy'un babaannesi, 1. sezon 4. bölümde yer alıyor.