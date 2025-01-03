Zembilli senaristi Fatih Özcan kimdir? Daha önce yazdığı diziler ve filmler merak edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

03 Ocak 2025 17:16 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:17

Başrollerinde Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören gibi oyuncuların yer aldığı yeni dizi Zembilli'nin senaristinin kim olduğu gündeme geldi. Fatih Özcan tarafından kaleme alınan dizinin ilk bölümü 3 Ocak 2025 tarihinde yayınlanacak.

Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan bir kasabada geçen dram dizisi Zembilli bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin senaryosu Fatih Özcan tarafından kaleme alınıyor. İzleyiciler tarafından Fatih Özcan kimdir, daha önce yazdığı filmler ve dizilerin neler olduğu merak edildi. FATİH ÖZCAN KİMDİR, FİLMLERİ? Yönetmen ve Senarist Fatih Özcan kariyerine 2010 yılında başladı. 2015 yılında ilk dizisi Son Çıkış'ı kaleme aldı. Daha sonra sırasıyla Kıyıdan Köşeden Hayatlar, Kuklalı Köşk, Yuvaya Dönüş ve Mavzer adlı filmleri yazdı. İlk uzun metrajlı filmi olan Mavzer'de aynı zamanda yönetmenlik yapan Fatih Özcan, 5. Boğaziçi Film Festivali'nde Bosphorus Film Lab Working Progress kategorisinde Kültür Bakanlığı Özel Ödülü, 7. Boğaziçi Film Festivali'nde ise TRT Ortak Yapım Ödülüne layık görüldü. İlgili Haberler Ekin Koç ekrana geri dönüyor! Bu sefer bambaşka role bürünecek Gassal dizisi gündeme oturdu! Gassallar kendilerine en çok sorulan soruyu üzülerek açıkladı Gassal dizisi Türkiye'nin gündemine oturdu! Gassalın anlattığı şehit cenazesi tüyler ürpertti: 'Bizzat gördüm'