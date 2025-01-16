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Zemheri ne zaman bitecek? Zemheri soğukları merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
16 Ocak 2025 18:11 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 18:13
Zemheri ne zaman bitecek? Zemheri soğukları merak ediliyor

Ocak ayının bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar zemheri döneminin biteceği tarihi merak etmeye başladı. Zemheri ayının başlangıç ve bitişi araştırılıyor.

Zemheri tarihleri, belli bölgelerde aşırı soğukların etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Karakış olarak da bilinen zemheri aşırı soğuk​ geçen kış​ dönemi için Anadolu​'da yaygın olarak kullanılıyor.

Zemheri ne zaman bitecek? Zemheri soğukları merak ediliyor - 1. Resim

ZEMHERİ NE DEMEK?

Zemheri, Arapçada kış​ anlamına gelen "zem" ile Farsçada uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi sonucu oluşmuştur.

Öte yandan kış, eski zamanlarda zemheri ismiyle de anılırdı.

Bu dönemde 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner.

Zemheri ne zaman bitecek? Zemheri soğukları merak ediliyor - 2. Resim

ZEMHERİ NE ZAMAN BİTECEK?

22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak da ifade ediliyor.

Zemheri döneminin en belirgin özelliği ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının çok fazla olmasıdır.

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Kaynak: TGRT Haber
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