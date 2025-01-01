Zeynep Alkan kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

01 Ocak 2025 21:35 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 21:37

Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Zeynep Alkan oldu. Zeynep Alkan’ın kariyeri merak konusu oldu.