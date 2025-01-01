Zeynep Alkan kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor
Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Zeynep Alkan oldu. Zeynep Alkan’ın kariyeri merak konusu oldu.
Survivor 2025 yarışması 1 Ocak (bu akşam) ilk bölümüyle ekrana gelecek.
Survivor All Star ve Gönüllüler takımı 2025 sezonu boyunca heyecanlı yarışmalarla izleyici karşısına çıkacak.
ZEYNEP ALKAN KİMDİR?
Hamdi Alkan’ın kızı olan Zeynep Alkan 13 Ekim 1998’de doğdu.
Zeynep Alkan Hisar Eğitim Vakfı Okulları'nda bazı tiyatro oyunlarında yer almıştır.
Ayrıca Zeynep Alkan Kadıköy Devlet Konservatuarında da viyola eğitimi almıştır.
SURVİVOR 2025 ALL STAR TAKIMIN’DA KİMLER VAR?
Survivor 2025 All Star takımında; İsmail Balaban, Zeynep Alkan, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yer alacak.