Zeynep Buse Korkmaz tutuklandı mı suçu ne gündemde!

27 Aralık 2024 09:14 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 12:17

Sosyal medya fenomeni Zeynep Buse Korkmaz, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Şu anda tutuklama kararı yok, ancak soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddia edilen sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonda, Zeynep Buse Korkmaz da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

ZEYNEP BUSE KORKMAZ TUTUKLANDI MI?

Zeynep Buse Korkmaz, İstanbul Emniyeti'nin yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapan sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonunda gözaltına alındı. Gözaltına alınan fenomenlerden biri olan Korkmaz'ın, şu an için tutuklanma kararı bulunmuyor. Ancak, soruşturma devam ettiğinden, yargı sürecinin ilerleyen aşamalarında tutuklama kararı çıkabilir. Korkmaz ve diğer gözaltına alınanlar, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi ve burada ifadeleri alındı.

Operasyonun ardından, Korkmaz'ın ve diğer şüphelilerin yasal süreçleri devam ediyor. Gözaltı süresi içerisinde savcılık, şüpheliler hakkında daha fazla bilgi toplayarak suçlamaların dayanağını güçlendirmeye çalışacak. Tutuklama kararı, bu sürecin sonucunda, delillerin yeterliliğine ve mahkemenin kararına bağlı olarak belirlenecek.

ZEYNEP BUSE KORKMAZ SUÇU NE, NEDEN GÖZ ALTINA ALINDI?

Zeynep Buse Korkmaz, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapmakla suçlanıyor. İstanbul Emniyeti, sosyal medyada yüksek takipçili fenomenlerin bu tür siteleri tanıtarak yasa dışı faaliyetlere destek olduğunu belirledi ve bu yüzden operasyon düzenledi. Korkmaz, Elanur Bulut ve Salim Çato gibi diğer fenomenlerle birlikte, bu suçlamalarla gözaltına alındı. Bu tür reklamların, geniş kitlelere ulaşarak yasa dışı bahis faaliyetlerini teşvik ettiği düşünülüyor.

Korkmaz'ın gözaltına alınmasının arkasındaki ana neden, bahis sitelerinin reklamını yaparak genç ve geniş bir kitleyi bu sitelere yönlendirmesi olarak gösteriliyor. Bu, Türkiye​'de yasal olmayan faaliyetler kapsamına giriyor ve bu yüzden fenomenler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu tür suçlamalarla karşı karşıya kalan fenomenlerin, reklam​ yaptıkları siteler aracılığıyla elde ettikleri kazançlar ve bu kazançların yasal olup olmadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

ZEYNEP BUSE KORKMAZ KİMDİR?

Zeynep Buse Korkmaz, 13 Ocak 2002 yılında Erzurum'da doğmuş bir sosyal medya fenomenidir. TikTok'ta çektiği videolarla tanınan Korkmaz, 6 milyon takipçiye ulaşmış ve popülerlik kazanmıştır. 2023 yılında "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" adlı televizyon programına katılarak daha geniş bir kitleye ulaşmıştır. Onun sosyal medyadaki etkisi, gençler arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştur.

Korkmaz, TikTok'taki başarısının yanı sıra, YouTube ve Instagram gibi diğer platformlarda da aktif olarak içerik üretmektedir. Sosyal medya fenomenliği, onun geniş bir kitleye hitap etmesini sağlamış ve bu popülerliği, yasa dışı bahis sitelerinin reklamı için bir kanal olarak kullanılmasına yol açtığı iddia edilmekte.