Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eleme kura çekiminin saati ve yayınlandığı kanal belli oldu

05 Kasım 2024 09:19 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:23

ZTK'da şampiyonluk heyecanı devam ediyor. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği karşılaşmalar heyecanla izlenirken 4. eleme turu kura çekimi de bugün gerçekleşecek. Taraftarlar ZTK 4. tur kura çekimini bekliyor.

Türkiye Kupası​'nda şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyor. 58 ekibin yer alacağı 4. tur kura çekimine saatler kala canlı olarak izlemek isteyenler hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, ZTK​ 4. tur kura çekimine dair bilgileri paylaştı.

TFF​ tarafından yapılan duyuruya göre ZTK kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün 14.00'te başlayacak.

TFF ve kulüp yetkililerinin katılacağı kura çekimi 5 Kasım Salı günü gerçekleşecek. tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçları kazananlar 5. tura geçmiş olacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekibin yer alacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi bugün başlıyor.

5 Kasım günü gerçekleşecek olan kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

TFF tarafından çekilen kuralar sonucunda eşleşecek olan takımlar belli oluyor. Fikstürün belli olmasının ardından müsabakalar başlıyor.

Taraftarlar ise A Spor ekranlarından ZTK maçlarını canlı olarak takip edebiliyor.

ZTK GRUP MAÇLARI VE FİNAL TARİHLERİ

1. Eleme turu: 10 - 11 - 12 Eylül 2024

2. Eleme turu: 8 - 9 - 10 Ekim 2024

3. Eleme turu: 29 - 30 - 31 Ekim 2024

4. Eleme turu: 3 - 4- 5 Aralık 2024

5. Eleme turu: 17 - 18 - 19 Aralık 2024

Grup maçları

1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025

2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025

3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025

Finaller

Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025

Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final: 14 Mayıs 2025