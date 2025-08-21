Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri 2025! ZTK 1. tur eleme eşleşmeleri kura çekimi sonrası netleşti

Türkiye Kupası'nda bugün 1. eleme turu kuraları çekildi. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ZTK'da kura çekiminin ardından 1. tur eşleşmeleri belirlendi. Kupada ilk maçlar 2-3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri 2025! ZTK 1. tur eleme eşleşmeleri kura çekimi sonrası netleşti
Futbolseverlerin yakından beklediği 'da heyecanı sürerken bugün 1. eleme turu kurası tamamlandı. 14.00'te başlayan kura çekiminin ardından Ziraat eşleşmeleri belli oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ 1. TUR KURA SONUCU

21 Ağustos günü TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekiminin ardından ZTK eşleşmeleri belirlendi.

Güzide Gebzespor - Bulvarspor

İnkılap Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı

Kırklarelispor - Galataspor

Arnavutköy Belediyespor - Beykoz İshaklıspor

Bartınspor - Anadolu Üniversitesi

Ankaragücü - Karabük İdman Yurdu

Sinopspor - Orduspor 1967

Bulancakspor - Artvin Hopaspor

Erbaaspor - Tokat Belediyespor

Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri 2025! ZTK 1. tur eleme eşleşmeleri kura çekimi sonrası netleşti

Polatlı 1926 - Çankaya

Bingölspor - Mardinspor

Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor

Çankırı Futbol - Ankara Demirspor

Çayeli Yıldızspor - Şiranspor

Yeni Malatyaspor - Malatya Yeşilyurtspor

1461 Trabzonspor - Serhat Ardahanspor

Kurtalanspor - Şanlıurfaspor

12 Bingölspor - Mardin 1969

Etimesgutspor - Karadeniz Ereğlispor

Kars 36 Spor - Anagold Erzincanspor

Muşspor - Şırnak Petrolspor

Bozokspor - Fatsa Belediyespor

Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri 2025! ZTK 1. tur eleme eşleşmeleri kura çekimi sonrası netleşti

Bayburt Özel İdarespor - Giresunspor

Diyarbekirspor - Bitlis 1916

Kahramanmaraş İstiklalspor - Kilis Belediyespor

Bursaspor - Söğütspor

Karaköprü Belediyespor - Hakkari Zapspor

Kahta 02 - İskenderunspor

Erciyes 38 - Türk Metal 1963

Edirnespor - Somaspor

Karaman FK - Kapadokyaspor

Kestel Çilekspor - Uşakspor

Dersimspor - Adanaspor

Mersin İdman Yurdu - Niğde Belediyespor

Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri 2025! ZTK 1. tur eleme eşleşmeleri kura çekimi sonrası netleşti

Alanya 1221 - Muğlaspor

Aliağa Futbol - İnegöl Kafkasspor

Oğuzhanspor - Kepezspor

Fethiyespor - Söke 1970

Bucaspor - İzmir Çoruhlu FK

Yalova FK - Bursa Nilüferspor

Kahramanmaraşspor - Osmaniyespor FK

Bursa Yıldırımspor - Altay

Bornova 1877 - Afyonspor

Isparta 32 - Kırşehir Futbol

Denizli İY - Nazillispor

Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri 2025! ZTK 1. tur eleme eşleşmeleri kura çekimi sonrası netleşti

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TAKVİMİ

Türkiye Futbol Federasyonu ZTK'da maç programını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor kupaya grup aşamasında katılacak.

1. eleme turu: 2-3-4 Eylül

2. eleme turu: 16-17-18 Eylül

3. eleme turu: 28-29-30 Ekim

4. eleme turu: 2-3-4 Aralık

Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık

Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026

