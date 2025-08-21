Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri 2025! ZTK 1. tur eleme eşleşmeleri kura çekimi sonrası netleşti

Futbolseverlerin yakından beklediği ZTK'da kura heyecanı sürerken bugün 1. eleme turu kurası tamamlandı. 14.00'te başlayan kura çekiminin ardından Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu.
21 Ağustos günü TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekiminin ardından ZTK eşleşmeleri belirlendi.
Güzide Gebzespor - Bulvarspor
İnkılap Futbol Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı
Kırklarelispor - Galataspor
Arnavutköy Belediyespor - Beykoz İshaklıspor
Bartınspor - Anadolu Üniversitesi
Ankaragücü - Karabük İdman Yurdu
Sinopspor - Orduspor 1967
Bulancakspor - Artvin Hopaspor
Erbaaspor - Tokat Belediyespor
Polatlı 1926 - Çankaya
Bingölspor - Mardinspor
Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor
Çankırı Futbol - Ankara Demirspor
Çayeli Yıldızspor - Şiranspor
Yeni Malatyaspor - Malatya Yeşilyurtspor
1461 Trabzonspor - Serhat Ardahanspor
Kurtalanspor - Şanlıurfaspor
12 Bingölspor - Mardin 1969
Etimesgutspor - Karadeniz Ereğlispor
Kars 36 Spor - Anagold Erzincanspor
Muşspor - Şırnak Petrolspor
Bozokspor - Fatsa Belediyespor
Bayburt Özel İdarespor - Giresunspor
Diyarbekirspor - Bitlis 1916
Kahramanmaraş İstiklalspor - Kilis Belediyespor
Bursaspor - Söğütspor
Karaköprü Belediyespor - Hakkari Zapspor
Kahta 02 - İskenderunspor
Erciyes 38 - Türk Metal 1963
Edirnespor - Somaspor
Karaman FK - Kapadokyaspor
Kestel Çilekspor - Uşakspor
Dersimspor - Adanaspor
Mersin İdman Yurdu - Niğde Belediyespor
Alanya 1221 - Muğlaspor
Aliağa Futbol - İnegöl Kafkasspor
Oğuzhanspor - Kepezspor
Fethiyespor - Söke 1970
Bucaspor - İzmir Çoruhlu FK
Yalova FK - Bursa Nilüferspor
Kahramanmaraşspor - Osmaniyespor FK
Bursa Yıldırımspor - Altay
Bornova 1877 - Afyonspor
Isparta 32 - Kırşehir Futbol
Denizli İY - Nazillispor
Türkiye Futbol Federasyonu ZTK'da maç programını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor kupaya grup aşamasında katılacak.
1. eleme turu: 2-3-4 Eylül
2. eleme turu: 16-17-18 Eylül
3. eleme turu: 28-29-30 Ekim
4. eleme turu: 2-3-4 Aralık
Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık
Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026
Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026
Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026