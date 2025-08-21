Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir? Canlı yayın 14.00'te

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ZTK 1. eleme turu kura çekimi 21 Ağustos günü 14.00'te gerçekleşecek. ZTK kura çekimini canlı yayından takip edecek olanlar için yayınlandığı kanal duyuruldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun yeni formatıyla ve toplam 155 takımın katılımıyla oynanacağını belirtirken bugün 14.00'te ZTK 1. eleme turu kura çekimi gerçekleşecek. ZTK'da 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla yapılacak. Kupa, 4 eleme turu, grup ve final aşamaları şeklinde düzenlenecek. Bugün çekilecek olan kura çekimi 14.00'te başlayacak ve A Spor ekranlarında canlı olarak takip edilecek.

ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak olan ZTK kura çekimi A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Binlerce taraftar 1. eleme turu kura çekimini canlı yayından takip edebilecek.

ZTK MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bugün çekilecek olan kura sonrasında eşleşmeler belli olacak. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre maçların tarihleri netleşti. İşte program:

1. eleme turu: 2-3-4 Eylül

2. eleme turu: 16-17-18 Eylül

3. eleme turu: 28-29-30 Ekim

4. eleme turu: 2-3-4 Aralık

Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık

Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026