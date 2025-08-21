Menü Kapat
30°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir? Canlı yayın 14.00'te

Türkiye'de yakından takip edilen ZTK'da bugün 1. eleme turu kura çekimi gerçekleşecek. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı yayınını takip etmek isteyenler kura çekimi hangi kanalda yayınlanıyor araştırmaya başladı. ZTK'da 1. eleme turuna Nesine 2. Lig'den 28, Nesine 3. Lig'den 46, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) ise 16 takım katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir? Canlı yayın 14.00'te
tarafından yapılan açıklamaya göre 1. eleme turu 21 Ağustos günü 14.00'te gerçekleşecek. ZTK kura çekimini canlı yayından takip edecek olanlar için yayınlandığı kanal duyuruldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Türkiye Federasyonu, 'nda 2025-2026 sezonunun yeni formatıyla ve toplam 155 takımın katılımıyla oynanacağını belirtirken bugün 14.00'te ZTK 1. eleme turu kura çekimi gerçekleşecek. ZTK'da 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla yapılacak. Kupa, 4 eleme turu, grup ve final aşamaları şeklinde düzenlenecek. Bugün çekilecek olan kura çekimi 14.00'te başlayacak ve A Spor ekranlarında canlı olarak takip edilecek.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir? Canlı yayın 14.00'te

ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak olan ZTK kura çekimi A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Binlerce taraftar 1. eleme turu kura çekimini canlı yayından takip edebilecek.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir? Canlı yayın 14.00'te

ZTK MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bugün çekilecek olan kura sonrasında eşleşmeler belli olacak. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre maçların tarihleri netleşti. İşte program:

1. eleme turu: 2-3-4 Eylül

2. eleme turu: 16-17-18 Eylül

3. eleme turu: 28-29-30 Ekim

4. eleme turu: 2-3-4 Aralık

Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık

Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026

ETİKETLER
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#kura çekimi
#ziraat türkiye kupası
#ztk
#A Spor
#Aktüel
