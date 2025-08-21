Ziraat Türkiye Kupası formatı nasıl olacak 2025? Yeni formatla katılacak takım sayısı

ZTK yeni formatının nasıl olacağını merak edenler için TFF açıklama yaptı. Kupa organizasyonu, 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla gerçekleşecek. Binlerce taraftar ise Ziraat Türkiye Kupası yeni formatının nasıl olacağını araştırdı.
Tüm Türkiye'nin heyecanla takip ettiği ZTK'da yeni format TFF tarafından duyuruldu. ZTK bu sene 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla gerçekleşirken 4 eleme turu, grup ve final aşamaları yaşanacak. Kupada 11 maç haftası yaşanırken 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım, 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. iraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, 21 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşecek.
Bu yıl ZTK, 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla gerçekleşecek. Grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si ise deplasmanda oynanırken gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale çıkacak. Çeyrek final aşamasında ise grup birincileri ile en iyi ikinciler seribaşı olarak yer alacak.
TFF tarafından paylaşılan takvime göre Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların tarihleri belli oldu. İşte takvim:
1. eleme turu: 2-3-4 Eylül
2. eleme turu: 16-17-18 Eylül
3. eleme turu: 28-29-30 Ekim
4. eleme turu: 2-3-4 Aralık
Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık
Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026
Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026
Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026