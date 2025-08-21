ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi bugün yapılacak

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanın başlamasına kısa süre kaldı. 21 Ağustos günü 14.00'te Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan ZTK kura çekimi canlı olarak televizyon ekranlarından takip edilebilecek.

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2025?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi bugün yapılacak. 1. eleme turuna Nesine 2. Lig'den 28, Nesine 3. Lig'den 46, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) ise 16 takım katılacak. TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun yeni formatıyla ve toplam 155 takımın katılımıyla oynanacağını duyurmuştu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ELEME KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

ZTK'da kupa heyecanının başlamasına kısa süre kaldı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda bugün 14.00'te gerçekleştirilecek. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği ZTK kura çkeimi A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.

ZTK YENİ FORMAT

Bu yıl ZTK 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla yapılacak. Kupa, 4 eleme turu, grup ve final aşamaları şeklinde düzenlenecek ve 11 maç haftasına sahne olacak. 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım, 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak.

ZTK MAÇ TARİHLERİ TAKVİMİ 2025

1. eleme turu: 2-3-4 Eylül

2. eleme turu: 16-17-18 Eylül

3. eleme turu: 28-29-30 Ekim

4. eleme turu: 2-3-4 Aralık

Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık

Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026