Ziyech Galatasaray-PAOK maçında sakatlığı nedeniyle oynamıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

23 Eylül 2024 14:06 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 14:27

Galatasaray ile PAOK arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçında Hakim Ziyech'in oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Milli arada sakatlanan yıldız futbolcunun neden PAOK maçında yok olduğu taraftarlar tarafından merak edildi.