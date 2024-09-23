Ziyech Galatasaray-PAOK maçında sakatlığı nedeniyle oynamıyor
Galatasaray ile PAOK arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçında Hakim Ziyech'in oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Milli arada sakatlanan yıldız futbolcunun neden PAOK maçında yok olduğu taraftarlar tarafından merak edildi.
Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi maçları bu hafta başlıyor.
Galatasaray 25 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 22.00'de PAOK ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmada Hakim Ziyech'in forma giyip giymeyeceği ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.
ZİYECH GALATASARAY-PAOK MAÇINDA OYNAYACAK MI, NEDEN YOK?
Hakim Ziyech uyluk kasında yırtık olduğundan dolayı Galatasaray-PAOK karşılaşmasında forma giymeyecek.
Başarılı futbolcu Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sakatlanmıştı.
Sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe derbisinde de forma giyememişti.
GALATASARAY-PAOK MAÇI NASIL İZLENİR?
Galatasaray ve PAOK arasında RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından izlenebilecek.
TRT 1 frekans bilgileri ise şöyle:
- Uydu: TÜRKSAT 4A
- Frekans: 11794
- Polarizasyon: V Dikey
- Sembol Oranı: 30.000
- FEC: 3/4