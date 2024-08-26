Zonguldak Devrek'te yangın henüz kontrol altına alınamadı
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
26 Ağustos 2024 15:27 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:28
26 Ağustos günü Devrek'te çıkan orman yangını büyümeye devam ederken dumanlar vatandaşları endişelendirdi. Zonguldak'ta son dakika yangınında ekipler müdahaleleri sürdürürken nerede, neden çıktığı da merak konusu oldu.
Bugün öğlen saatlerinde Zonguldak Devrek'te ormanlık alanda meydana gelen yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.
Dumanların gökyüzüne yükselmesiyle beraber vatandaşlar ihbarda bulundu.
ZONGULDAK DEVREK YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
26 Ağustos günü Devrek ilçesinin Solaklar Köyü'nde çıkan orman yangını henüz söndürülemezken nedeni henüz belirlenmedi.
Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle beraber son dakika olay yerine 6 adet arazöz, 1 ilk müdahale ve 2 iş makinesi sevk edildi.
Çalışmalar devam ederken Ankara ve Bursa'da 2 adet helikopter istenirken Devrek Belediyesi, tedbir amaçlı Karagülmezler Mahallesinde tahliye işlemi gerçekleştirdi.
Olay yerinden görüntüler:
Kaynak: TGRT Haber