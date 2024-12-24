ZSR sahibi kim? ZSR Mühimmat Fabrikası’nda patlama meydana geldi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

24 Aralık 2024 09:57 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:02

24 Aralık Salı günü Balıkesir'de patlama oldu. Son dakika olayı sonrasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Karesi ilçesine bağlı Ziyaretli köyündeki fabrikanın sahibi ise gündeme geldi.

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Bugün Balıkesir​'de meydana gelen patlama​ sonrasında ZSR fabrikasının kime ait olduğu merak konusu oldu. 24 Aralık Salı günü meydana gelen patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken patlamanın olduğu fabrikada gündeme geldi. BALIKESİR ZSR SAHİBİ KİM? Rekabet Kurumu resmi internet sitesinde 24.4.2024 tarihinde paylaşılan bilgi şöyle: "Hâlihazırda Zirve Holding Anonim Şirketi ve Senta Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ortak kontrolünde bulunan ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketinin belli orandaki hissesinin Topalipo a.s.ye devredilmesi suretiyle ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi." BALIKESİR PATLAMA NEREDE OLDU? 24 Aralık günü Balıkesir'de meydana gelen patlama Karesi ilçesine bağlı Ziyaretli köyündeki ZSR Mühimmat Fabrikası’nda meydana geldi. İlgili Haberler Balıkesir patlamada kaç kişi öldü? Valilik can kaybı sayısını açıkladı