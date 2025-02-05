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ZTK ikinci hafta maç sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası programı duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
05 Şubat 2025 15:58 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:04
ZTK ikinci hafta maç sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası programı duyuruldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda ikinci hafta grup müsabakaları başladı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımların yer aldığı karşılaşmaların sonuçları da belli oldu.

Türkiye Kupası'nda yarış devam ederken ikinci hafta grup maçları oynanıyor. 5 Şubat Çarşamba akşamı ve yarın oynanacak olan müsabakalar sonrasında 2. hafta müsabakaları tamamlanmış olacak.

ZTK 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Türkiye Kupası'nda grup müsabakaları devam ediyor. Henüz hafta sonlanmazken ikinci haftanın maç skorları belli oldu. RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK müsabakası 4-1 olarak sonuçlanırken TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor karşılaşması 3-1 sonuçlandı.

Kocaelispor-Net Global Sivasspor müsabakası 2-0, Beşiktaş-Kırklarelispor 2-0, İskenderunspor-Trabzonspor 2-2 olarak sonlandı.

ZTK ikinci hafta maç sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası programı duyuruldu - 1. Resim

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İKİNCİ HAFTA MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan fikstüre göre grup karşılaşmalarının tarihleri şöyle:

5 Şubat Çarşamba

A Grubu

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor 

18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü 

B Grubu

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK 

D Grubu

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor 

ZTK ikinci hafta maç sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası programı duyuruldu - 2. Resim

6 Şubat Perşembe

A Grubu

18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük 

B Grubu

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa

20.45 Göztepe-Gaziantep FK

C Grubu

16.00 Boluspor-Galatasaray

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Kaynak: TGRT Haber

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