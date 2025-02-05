ZTK ikinci hafta maç sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası programı duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Şubat 2025 15:58 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:04

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda ikinci hafta grup müsabakaları başladı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımların yer aldığı karşılaşmaların sonuçları da belli oldu.

Türkiye Kupası'nda yarış devam ederken ikinci hafta grup maçları oynanıyor. 5 Şubat Çarşamba akşamı ve yarın oynanacak olan müsabakalar sonrasında 2. hafta müsabakaları tamamlanmış olacak. ZTK 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI Türkiye Kupası'nda grup müsabakaları devam ediyor. Henüz hafta sonlanmazken ikinci haftanın maç skorları belli oldu. RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK müsabakası 4-1 olarak sonuçlanırken TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor karşılaşması 3-1 sonuçlandı. Kocaelispor-Net Global Sivasspor müsabakası 2-0, Beşiktaş-Kırklarelispor 2-0, İskenderunspor-Trabzonspor 2-2 olarak sonlandı. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İKİNCİ HAFTA MAÇ PROGRAMI Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan fikstüre göre grup karşılaşmalarının tarihleri şöyle: 5 Şubat Çarşamba A Grubu 13.00 İskenderunspor-Trabzonspor 18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü B Grubu 20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK D Grubu 15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor 6 Şubat Perşembe A Grubu 18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük B Grubu 13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa 20.45 Göztepe-Gaziantep FK C Grubu 16.00 Boluspor-Galatasaray İlgili Haberler Beşiktaş Kırklarelispor maçında kimler eksik belli oldu! ZTK'da karşılaşacaklar Bugün maç var mı, hangi? 5 Şubat ZTK günün programı Fenerbahçe Erzurumspor puan durumları! ZTK B grubu maçında karşılaşacaklar