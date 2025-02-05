ZTK ikinci hafta maç sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası programı duyuruldu
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda ikinci hafta grup müsabakaları başladı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımların yer aldığı karşılaşmaların sonuçları da belli oldu.
Türkiye Kupası'nda yarış devam ederken ikinci hafta grup maçları oynanıyor. 5 Şubat Çarşamba akşamı ve yarın oynanacak olan müsabakalar sonrasında 2. hafta müsabakaları tamamlanmış olacak.
ZTK 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Türkiye Kupası'nda grup müsabakaları devam ediyor. Henüz hafta sonlanmazken ikinci haftanın maç skorları belli oldu. RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK müsabakası 4-1 olarak sonuçlanırken TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor karşılaşması 3-1 sonuçlandı.
Kocaelispor-Net Global Sivasspor müsabakası 2-0, Beşiktaş-Kırklarelispor 2-0, İskenderunspor-Trabzonspor 2-2 olarak sonlandı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İKİNCİ HAFTA MAÇ PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan fikstüre göre grup karşılaşmalarının tarihleri şöyle:
5 Şubat Çarşamba
A Grubu
13.00 İskenderunspor-Trabzonspor
18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
B Grubu
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK
D Grubu
15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor
6 Şubat Perşembe
A Grubu
18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük
B Grubu
13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa
20.45 Göztepe-Gaziantep FK
C Grubu
16.00 Boluspor-Galatasaray