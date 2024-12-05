ZTK'da 5. tur kura çekimi ne zaman? Kanalı ve saati duyuruldu
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Türkiye Kupası'nda yarış sürüyor. 3 Aralık günü başlayan 4.tur karşılaşmalarının ardından üst tura geçen takımlar kura çekiminin olacağı günü bekliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı TFF tarafından duyuruluyor. 5 Aralık günü oynanacak maçlar sonrasında 4. tur eleme karşılaşmaları sona erecek.
Üst tura geçen takımların eşleşmesi ise kura sonucunda belli olacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre kura çekimi 6 Aralık Cuma günü 14.30'da başlayacak. Kura çekimini izlemek isteyenler A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.
Yapılan açıklama şöyle oldu:
"Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır."
ZTK İLK GÜN MAÇ SONUÇLARI
3 Aralık günü oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Iğdır FK - Muş Spor Kulübü: 2-3
Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor: 2-3
Antalyaspor - K.Çekmece Sinopspor: 4-1
Adana Demirspor - Sebat Gençlik Spor: 4-3
Samsunspor - 52 Orduspor FK: 2-4