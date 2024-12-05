ZTK'da 5. tur kura çekimi ne zaman? Kanalı ve saati duyuruldu

05 Aralık 2024 09:34 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:40

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Türkiye Kupası'nda yarış sürüyor. 3 Aralık günü başlayan 4.tur karşılaşmalarının ardından üst tura geçen takımlar kura çekiminin olacağı günü bekliyor.

Ziraat Türkiye Kupası​'nda maç programı TFF tarafından duyuruluyor. 5 Aralık günü oynanacak maçlar sonrasında 4. tur eleme karşılaşmaları sona erecek.

Üst tura geçen takımların eşleşmesi ise kura sonucunda belli olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA ÇEKİMİ​ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre kura çekimi 6 Aralık Cuma günü 14.30'da başlayacak. Kura çekimini izlemek isteyenler A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

Yapılan açıklama şöyle oldu:

"Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır."

ZTK İLK GÜN MAÇ SONUÇLARI

3 Aralık günü oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Iğdır FK - Muş Spor Kulübü: 2-3

Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor: 2-3

Antalyaspor - K.Çekmece Sinopspor: 4-1

Adana Demirspor - Sebat Gençlik Spor: 4-3

Samsunspor - 52 Orduspor FK: 2-4