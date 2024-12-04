ZTK'da Karşıyaka - Ankaragücü maçının yayınlandığı kanal taraftarın gündeminde
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eleme karşılaşmaları oynanır. 6 Aralık Cuma günü 5. tur kura çekimi gerçekleşirken bugün ligde Karşıyaka - Ankaragücü maçı oynanacak. Canlı izlemek isteyen taraftarlar yayınlanacağı kanalı bekliyor.
Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyor. 4 Aralık Çarşamba günü 15.30'da oynanacak olan Karşıyaka - Ankaragücü müsabakasına kısa süre kala yayıncısı gündeme geldi.
KARŞIYAKA - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
ZTK'da 4 Aralık günü oynanacak olan Karşıyaka - Ankaragücü karşılaşması A Spor ekranlarında canlı olarak izleyici ile buluşacak.
Bugün oynanacak olan müsabakayı izlemek isteyenler A Spor kanalından maçı takip edebilecek.
KARŞIYAKA ZTK MAÇI SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eleme maçları başladı. Çarşamba gününün programında yer alan müsabaka 15.30'da başlayacak. Günün diğer maçları ise şöyle:
13:00 | Alanyaspor - Fethiyespor | A Spor
13:30 | Amedspor - Adanaspor | Yayın Yok
13:30 | Çorluspor 1947 - Manisa FK | Yayın Yok
13:30 | Erzurumspor - Ayvalıkgücü Bld. | Yayın Yok
13:30 | Gençlerbirliği - Kütahyaspor | Yayın Yok
13:30 | Fatih Karagümrük - Sarıyer | Yayın Yok
13:30 | Menemenspor - Elazığspor | Yayın Yok
15:30 | Karşıyaka - Ankaragücü | A Spor
18:00 | Konyaspor - Kepez Bld. | A Spor
20:30 | Bursaspor - Vanspor | A Spor