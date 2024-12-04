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ZTK'da Karşıyaka - Ankaragücü maçının yayınlandığı kanal taraftarın gündeminde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Aralık 2024 14:02 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 14:02
ZTK&#039;da Karşıyaka - Ankaragücü maçının yayınlandığı kanal taraftarın gündeminde

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eleme karşılaşmaları oynanır. 6 Aralık Cuma günü 5. tur kura çekimi gerçekleşirken bugün ligde Karşıyaka - Ankaragücü maçı oynanacak. Canlı izlemek isteyen taraftarlar yayınlanacağı kanalı bekliyor.

Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyor. 4 Aralık Çarşamba günü 15.30'da oynanacak olan Karşıyaka​ - Ankaragücü​ müsabakasına kısa süre kala yayıncısı gündeme geldi.

KARŞIYAKA - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

ZTK​'da 4 Aralık günü oynanacak olan Karşıyaka - Ankaragücü karşılaşması A Spor​ ekranlarında canlı olarak izleyici ile buluşacak.

Bugün oynanacak olan müsabakayı izlemek isteyenler A Spor kanalından maçı takip edebilecek.

ZTK'da Karşıyaka – Ankaragücü maçının yayınlandığı kanal taraftarın gündeminde - 1. Resim

KARŞIYAKA ZTK MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eleme maçları başladı. Çarşamba gününün programında yer alan müsabaka 15.30'da başlayacak. Günün diğer maçları ise şöyle:

13:00 | Alanyaspor - Fethiyespor | A Spor

13:30 | Amedspor - Adanaspor | Yayın Yok

13:30 | Çorluspor 1947 - Manisa FK | Yayın Yok

13:30 | Erzurumspor - Ayvalıkgücü Bld. | Yayın Yok

13:30 | Gençlerbirliği - Kütahyaspor | Yayın Yok

13:30 | Fatih Karagümrük - Sarıyer | Yayın Yok

13:30 | Menemenspor - Elazığspor | Yayın Yok

15:30 | Karşıyaka - Ankaragücü | A Spor

18:00 | Konyaspor - Kepez Bld. | A Spor

20:30 | Bursaspor - Vanspor | A Spor

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Kaynak: TGRT Haber
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