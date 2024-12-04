ZTK'da Karşıyaka - Ankaragücü maçının yayınlandığı kanal taraftarın gündeminde

04 Aralık 2024 14:02 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 14:02

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eleme karşılaşmaları oynanır. 6 Aralık Cuma günü 5. tur kura çekimi gerçekleşirken bugün ligde Karşıyaka - Ankaragücü maçı oynanacak. Canlı izlemek isteyen taraftarlar yayınlanacağı kanalı bekliyor.

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Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyor. 4 Aralık Çarşamba günü 15.30'da oynanacak olan Karşıyaka​ - Ankaragücü​ müsabakasına kısa süre kala yayıncısı gündeme geldi.

KARŞIYAKA - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

ZTK​'da 4 Aralık günü oynanacak olan Karşıyaka - Ankaragücü karşılaşması A Spor​ ekranlarında canlı olarak izleyici ile buluşacak.

Bugün oynanacak olan müsabakayı izlemek isteyenler A Spor kanalından maçı takip edebilecek.

KARŞIYAKA ZTK MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eleme maçları başladı. Çarşamba gününün programında yer alan müsabaka 15.30'da başlayacak. Günün diğer maçları ise şöyle:

13:00 | Alanyaspor - Fethiyespor | A Spor

13:30 | Amedspor - Adanaspor | Yayın Yok

13:30 | Çorluspor 1947 - Manisa FK | Yayın Yok

13:30 | Erzurumspor - Ayvalıkgücü Bld. | Yayın Yok

13:30 | Gençlerbirliği - Kütahyaspor | Yayın Yok

13:30 | Fatih Karagümrük - Sarıyer | Yayın Yok

13:30 | Menemenspor - Elazığspor | Yayın Yok

15:30 | Karşıyaka - Ankaragücü | A Spor

18:00 | Konyaspor - Kepez Bld. | A Spor

20:30 | Bursaspor - Vanspor | A Spor