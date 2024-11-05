ZTK'da tek maç eleme usulü uygulanacak! Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçları 2024

05 Kasım 2024 14:55 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:56

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışı sürerken 5 Kasım 2024 tarihinde 4. tur eleme kuraları çekildi. 14.00'te gerçekleşen Türkiye Kupası kura çekimi sonucunda eşleşen takımlar da netleşti.

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Türkiye Kupası'nda yer alan takımların taraftarları heyecanla bugün gerçekleşen ZTK 4. tur eleme kuralarını bekliyordu. TFF tarafından gerçekleşen kura çekimiyle beraber hangi takımların eşleştiği de belli oldu.

Turnuvada tek maç eleme usulü ile devam ediliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR ELEME KURA EŞLEŞMELERİ

Yeni Mersin İY - Kırklarelispor

Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı

Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

Karşıyaka - MKE Ankaragücü

ZTK'DA KİM KİMİNLE EŞLEŞTİ 2024?

Bugün 4. tur eleme kura çekimi gerçekleşti. Kura sonucunda eşleşmelerin devamı da şöyle oldu:

Samsunspor - 52 Orduspor

Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor

Çaykur Rizespor - Silivrispor

Gaziantep FK - Batman Petrolspor

Ankara Demirspor - Kastamonuspor

Ümraniyespor - Isparta 32

1461 Trabzon - Kırıkkale FK

Gençlerbirliği - Kütahyaspor

Anadolu Üniversitesi - Bucaspor

24 Erzincanspor - Karaköprü

Bursaspor - Vanspor

Konyaspor - Kepezspor

Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor

Iğdır FK - Muşspor

Menemen FK - Elazığspor

Fatih Karagümrük - Sarıyer

İskenderun - Tire

Amed - Adana 01 FK

Alanyaspor - Fethiyespor

Çorluspor - Manisaspor

İstanbulspor - Alanya 1221 FK

Hatayspor - Osmaniyespor

Antalyaspor - Küçükçekmece Sinop

Erzurumspor - Ayvalıkgücü

Karaman FK - Esenler Erokspor

ZTK GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları 3 - 4- 5 Aralık tarihlerinde oynanırken 5. eleme turu karşılaşmaları 17 - 18 - 19 Aralık'ta oynanacak.

1. grup maçları 7 - 8 - 9 Ocak, 2. grup maçları 4 - 5 - 6 Şubat tarihlerinde oynanırken 3. grup maçları da 25 - 26 - 27 Şubat aralığında oynanacak.

ZTK'da 1 - 2 - 3 Nisan tarihlerinde çeyrek final müsabakaları oynanırken yarı final karşılaşmaları 22 - 23 veya 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Final müsabakasının tarihi ise 14 Mayıs 2025 olarak duyuruldu.