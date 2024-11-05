ZTK'da tek maç eleme usulü uygulanacak! Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçları 2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışı sürerken 5 Kasım 2024 tarihinde 4. tur eleme kuraları çekildi. 14.00'te gerçekleşen Türkiye Kupası kura çekimi sonucunda eşleşen takımlar da netleşti.
Türkiye Kupası'nda yer alan takımların taraftarları heyecanla bugün gerçekleşen ZTK 4. tur eleme kuralarını bekliyordu. TFF tarafından gerçekleşen kura çekimiyle beraber hangi takımların eşleştiği de belli oldu.
Turnuvada tek maç eleme usulü ile devam ediliyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR ELEME KURA EŞLEŞMELERİ
Yeni Mersin İY - Kırklarelispor
Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı
Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
Karşıyaka - MKE Ankaragücü
ZTK'DA KİM KİMİNLE EŞLEŞTİ 2024?
Bugün 4. tur eleme kura çekimi gerçekleşti. Kura sonucunda eşleşmelerin devamı da şöyle oldu:
Samsunspor - 52 Orduspor
Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor
Çaykur Rizespor - Silivrispor
Gaziantep FK - Batman Petrolspor
Ankara Demirspor - Kastamonuspor
Ümraniyespor - Isparta 32
1461 Trabzon - Kırıkkale FK
Gençlerbirliği - Kütahyaspor
Anadolu Üniversitesi - Bucaspor
24 Erzincanspor - Karaköprü
Bursaspor - Vanspor
Konyaspor - Kepezspor
Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor
Iğdır FK - Muşspor
Menemen FK - Elazığspor
Fatih Karagümrük - Sarıyer
İskenderun - Tire
Amed - Adana 01 FK
Alanyaspor - Fethiyespor
Çorluspor - Manisaspor
İstanbulspor - Alanya 1221 FK
Hatayspor - Osmaniyespor
Antalyaspor - Küçükçekmece Sinop
Erzurumspor - Ayvalıkgücü
Karaman FK - Esenler Erokspor
ZTK GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları 3 - 4- 5 Aralık tarihlerinde oynanırken 5. eleme turu karşılaşmaları 17 - 18 - 19 Aralık'ta oynanacak.
1. grup maçları 7 - 8 - 9 Ocak, 2. grup maçları 4 - 5 - 6 Şubat tarihlerinde oynanırken 3. grup maçları da 25 - 26 - 27 Şubat aralığında oynanacak.
ZTK'da 1 - 2 - 3 Nisan tarihlerinde çeyrek final müsabakaları oynanırken yarı final karşılaşmaları 22 - 23 veya 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Final müsabakasının tarihi ise 14 Mayıs 2025 olarak duyuruldu.