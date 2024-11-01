Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Partizan maçında bir araya geldi!

01 Kasım 2024 22:47 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 22:49

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko'nun Sırbistan takımı Partizan maçında bir araya gelerek takımlarını destekledi.

Fenerbahçe​ Kulübü Başkanı Ali Koç​ ile efsane başkan Aziz Yıldırım​, THY EuroLeague​'de Fenerbahçe Beko-Partizan basketbol maçını beraber izledi.

Karşılaşmanın oynandığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na kızı Yaz Yıldırım ile gelen Aziz Yıldırım'ı, Ali Koç karşıladı.

Birbirlerine sarılarak bir süre sohbet eden Koç ve Yıldırım, karşılaşmayı birlikte takip etti.

Partizan​'ı çalıştıran Fenerbahçe Beko'nun eski başantenörü Zeljko Obradovic de yanına gittiği Aziz Yıldırım'a sarılarak hasret giderdi.