Bakan Bak'tan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti!

03 Ekim 2024 18:33 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 18:34

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIBA Kadınlar Süper Kupa'da şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti.

FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı mağlup etti ve şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet için bir tebrik mesajı yayınladı. Bakan Bak sosyal medyada yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kazanan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik ediyorum. Bizlere Türk finali heyecanı yaşatan Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum." İlgili Haberler FIBA Kadınlar Süper Kupası, Fenerbahçe Opet'in! Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor!