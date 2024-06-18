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Boston Celtics 16 yıl aradan sonra NBA şampiyonu oldu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Haziran 2024 09:54 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 10:21

NBA final serisinin beşinci maçında sahasında Dallas Mavericks'i 106-88 mağlup ederek seriyi 4-1'e getiren Boston Celtics şampiyon oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin beşinci maçında Boston Celtics ile Dallas Mavericks TD Garden'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 106-88 kazanan Boston Celtics, 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

Maça etkili başlayan ev sahibi ekip ilk çeyreği 28-18, devreyi de 67-48 önde tamamladı. 

Boston Celtics 16 yıl aradan sonra NBA şampiyonu oldu - 1. Resim

İkinci yarıda da üstünlüğü elden bırakmayan Celtics, üçüncü çeyreği 86-67 ile geçti. Son çeyrekte farkı koruyan Boston Celtics, parkeden 106-88 galip ayrılarak seriyi 4-1'e getirdi ve Larry O'Brien Kupası'nın sahibi oldu.

Boston Celtics 16 yıl aradan sonra NBA şampiyonu oldu - 2. Resim

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 8 ribaunt ve 11 asistle galibiyetin mimarı oldu. Dallas'ın Sloven yıldızı Luka Doncic'in 28 sayı ve 12 ribauntluk performansı ise mağlubiyeti önleyemedi.

Boston Celtics 16 yıl aradan sonra NBA şampiyonu oldu - 3. Resim

MVP JAYLEN BROWN

Karşılaşmada 19 sayı, 8 ribaund ve 6 asist kaydeden Celtics'in yıldızı Jaylen Brown, 2024 Bill Russell NBA Finalleri MVP'si ödülünün sahibi oldu.

Boston Celtics 16 yıl aradan sonra NBA şampiyonu oldu - 4. Resim

BOSTON CELTICS YENİDEN ZİRVEDE

Boston Celtics böylelikle şampiyonluk sayısını 18'e çıkardı. Bundan önce son şampiyonluğunu 2007/08 sezonunda yaşayan Yoncalar, Los Angeles Lakers'ı geride bırakarak, NBA tarihinde bu alanda tekrar zirveye oturdu.

Boston Celtics taraftarları, takımlarının NBA Finallerinin Beşinci Maçında Dallas Mavericks'i 106-88 yenmesinin ardından kutlama yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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