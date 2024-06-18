Boston Celtics 16 yıl aradan sonra NBA şampiyonu oldu

18 Haziran 2024 09:54 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 10:21

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin beşinci maçında Boston Celtics ile Dallas Mavericks TD Garden'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 106-88 kazanan Boston Celtics, 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

Maça etkili başlayan ev sahibi ekip ilk çeyreği 28-18, devreyi de 67-48 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğü elden bırakmayan Celtics, üçüncü çeyreği 86-67 ile geçti. Son çeyrekte farkı koruyan Boston Celtics, parkeden 106-88 galip ayrılarak seriyi 4-1'e getirdi ve Larry O'Brien Kupası'nın sahibi oldu.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 8 ribaunt ve 11 asistle galibiyetin mimarı oldu. Dallas'ın Sloven yıldızı Luka Doncic'in 28 sayı ve 12 ribauntluk performansı ise mağlubiyeti önleyemedi.

MVP JAYLEN BROWN

Karşılaşmada 19 sayı, 8 ribaund ve 6 asist kaydeden Celtics'in yıldızı Jaylen Brown, 2024 Bill Russell NBA Finalleri MVP'si ödülünün sahibi oldu.

BOSTON CELTICS YENİDEN ZİRVEDE

Boston Celtics böylelikle şampiyonluk sayısını 18'e çıkardı. Bundan önce son şampiyonluğunu 2007/08 sezonunda yaşayan Yoncalar, Los Angeles Lakers'ı geride bırakarak, NBA tarihinde bu alanda tekrar zirveye oturdu.

Boston Celtics taraftarları, takımlarının NBA Finallerinin Beşinci Maçında Dallas Mavericks'i 106-88 yenmesinin ardından kutlama yaptı.