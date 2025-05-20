Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'ı karıştırdı! Hedef tahtasına konuldu

Panathinaikos’ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığı sosyal medya paylaşımı Yunanistan’da tartışma başlattı. Osman’ın, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandığı mesajı, Yunan basınında geniş yankı buldu.

"KIŞKIRTICI MESAJ TEPKİ ÇEKTİ" YORUMU

Başta The Toc, Sportime ve Flash olmak üzere birçok Yunan medya kuruluşu, paylaşımı manşetlerine taşıdı. Sportime, 19 Mayıs’ın Yunanistan’da Pontus Soykırımı’nı Anma Günü olarak kabul edildiğini hatırlatarak, Osman’ın mesajını "büyük bir karışıklığa yol açtı" sözleriyle yorumladı. Flash ise paylaşımı doğrudan “kışkırtıcı” olarak niteledi.

KULÜP SESSİZ KALDI

Cedi Osman’ın mesajına sosyal medyada birçok Yunan taraftar tepki gösterdi. Panathinaikos kulübü ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Öte yandan, oyuncunun çevresinden gelen bilgiye göre paylaşımın siyasi bir niyet taşımadığı belirtildi.

The Toc’da yer alan yorumda, Türkiye’de 19 Mayıs’ın ulusal bayram olarak kutlanmasının, aynı tarihte Yunanistan’ın Pontus Rum Soykırımı’nı anıyor olmasıyla çeliştiği ifade edildi.