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 | Burak Ayaydın

Ergin Ataman'dan A Milli Takım müjdesi!

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Adem Bona sürecini duyurdu. NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta oynayan Adem Bona için Ergin Ataman'dan müjdeli haber geldi.

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Ergin Ataman'dan A Milli Takım müjdesi!
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 00:47
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 00:47

Ergin Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı için Adem Bona kritiğini resmen açıkladı. Avrupa Şampiyonası öncesinde Adem Bona'nın formayı giyeceğini belirten başarılı koç, sürece dair bilgi de verdi.

Ergin Ataman'dan A Milli Takım müjdesi!

ERGİN ATAMAN'DAN ADEM BONA AÇIKLAMASI

Ergin Ataman TRT'ye yaptığı açıklamada; alt yaş kategorilerinde ay-yıldızlı formayı giyen 22 yaşındaki Adem Bona'nın iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, "Adem, EuroBasket 2025'e gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörümüz Alper Yılmaz, onu ziyaret etti. Adem, milli takımda oynamak için çok istekli. Avrupa Şampiyonası için gelecek." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman'dan A Milli Takım müjdesi!

LARKIN PARANTEZİ

"Tabii her şeyden önce Larkin var. Larkin benim çok güvendiğim bir oyuncu. İnsanlar bazen duraksamalar olduğunda ‘bu Larkin de bitti galiba’ diyorlar ama Larkin, nasıl bir oyuncu olduğunu Playoff’ta gösterdi. Çok değerli bir oyuncu, milli takımımızın çok değerli bir parçası. Bu sene Avrupa Şampiyonası’nda oynamayı çok istiyor, Türk Milli Takımı’na madalya kazandırmak için Playoff’taki gibi konsantre olacağını düşünüyoruz. Bizim devşirme oyuncumuz Shane Larkin."

Sıkça Sorulan Sorular

2025 FIBA EUROBASKET NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yaklaşık 3 ay sonra büyük organizasyon gerçekleşecek. İlk turda B grubunda yer alacak olan Milli Takımımız; bu grupta Sırbistan, Letonya, Çekya, Portekiz ve Estonya ile karşı karşıya gelecek.
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#ergin ataman
#Adem Bona
#A Milli Erkek Basketbol Takımı
#Spor
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