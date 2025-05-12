Ergin Ataman'dan A Milli Takım müjdesi!

Ergin Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı için Adem Bona kritiğini resmen açıkladı. Avrupa Şampiyonası öncesinde Adem Bona'nın formayı giyeceğini belirten başarılı koç, sürece dair bilgi de verdi.

ERGİN ATAMAN'DAN ADEM BONA AÇIKLAMASI

Ergin Ataman TRT'ye yaptığı açıklamada; alt yaş kategorilerinde ay-yıldızlı formayı giyen 22 yaşındaki Adem Bona'nın iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, "Adem, EuroBasket 2025'e gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörümüz Alper Yılmaz, onu ziyaret etti. Adem, milli takımda oynamak için çok istekli. Avrupa Şampiyonası için gelecek." ifadelerini kullandı.

LARKIN PARANTEZİ

"Tabii her şeyden önce Larkin var. Larkin benim çok güvendiğim bir oyuncu. İnsanlar bazen duraksamalar olduğunda ‘bu Larkin de bitti galiba’ diyorlar ama Larkin, nasıl bir oyuncu olduğunu Playoff’ta gösterdi. Çok değerli bir oyuncu, milli takımımızın çok değerli bir parçası. Bu sene Avrupa Şampiyonası’nda oynamayı çok istiyor, Türk Milli Takımı’na madalya kazandırmak için Playoff’taki gibi konsantre olacağını düşünüyoruz. Bizim devşirme oyuncumuz Shane Larkin."