Beşiktaş derbiyi kazandı: Fenerbahçe parkede mağlup!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi, Beşiktaş Fibabanka kazandı.

Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında parkeye çıktı. Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu 72-62 ile geçti ve sezondaki 23. galibiyetini kazandı.

BAŞKAN SERDAL ADALI DA SALONDAYDI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı. Müsabakayı saha kenarından takip eden Adalı, müsabaka öncesinde siyah beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

https://x.com/BJK_Basketbol/status/1921256026285736130

SİNAN ERDEM'DE DOLU TRİBÜNLER

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaki derbi, dolu tribünler önünde oynandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Ahmet Tatlıcı

Beşiktaş Fibabanka: Needham 5, Berk İbrahim Uğurlu 4, Mathews 20, Terry 10, Sleva 4, Allman 21, Plavsic 2, Yiğit Arslan 6, Morgan, Kerem Kuthan Konan.

Fenerbahçe Beko: Zagars, Guduric 3, Tarık Biberovic 4, Hayes-Davis 20, Birch 6, McCollum 8, Sertaç Şanlı 3, Melih Mahmutoğlu 9, Hall 2, Colson 7, Mert Emre Ekşioğlu.

1. Periyot: 17-7

Devre: 32-33

3. Periyot: 55-53