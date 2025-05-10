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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş derbiyi kazandı: Fenerbahçe parkede mağlup!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi, Beşiktaş Fibabanka kazandı.

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Beşiktaş derbiyi kazandı: Fenerbahçe parkede mağlup!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 21:20

Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında parkeye çıktı. Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu 72-62 ile geçti ve sezondaki 23. galibiyetini kazandı.

Beşiktaş derbiyi kazandı: Fenerbahçe parkede mağlup!

BAŞKAN SERDAL ADALI DA SALONDAYDI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı. Müsabakayı saha kenarından takip eden Adalı, müsabaka öncesinde siyah beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

https://x.com/BJK_Basketbol/status/1921256026285736130

SİNAN ERDEM'DE DOLU TRİBÜNLER

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaki derbi, dolu tribünler önünde oynandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Ahmet Tatlıcı

Beşiktaş Fibabanka: Needham 5, Berk İbrahim Uğurlu 4, Mathews 20, Terry 10, Sleva 4, Allman 21, Plavsic 2, Yiğit Arslan 6, Morgan, Kerem Kuthan Konan.

Fenerbahçe Beko: Zagars, Guduric 3, Tarık Biberovic 4, Hayes-Davis 20, Birch 6, McCollum 8, Sertaç Şanlı 3, Melih Mahmutoğlu 9, Hall 2, Colson 7, Mert Emre Ekşioğlu.

1. Periyot: 17-7

Devre: 32-33

3. Periyot: 55-53

Beşiktaş derbiyi kazandı: Fenerbahçe parkede mağlup!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO SEZONDAKİ KAÇINCI MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI?
Sarı lacivertliler, derbiyi kaybetmeleriyle birlikte bu sezon 3. kez sahadan mağlup ayrılmış oldular.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe Beko
#Derbi Maçları
#Beşiktaş Fibabanka
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Spor
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