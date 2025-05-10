Trabzonspor-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Puan tablosunun zirvesini direkt etkileyecek olan kritik maça dair canlı anlatım ve tüm detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, şampiyonluk yolunda Trabzonspor deplasmanına konuk oluyor. Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı heyecanlı mücadele, bugün saat 19.00 itibarıyla başladı.
https://x.com/Trabzonspor/status/1920946903509782849
https://x.com/GalatasaraySK/status/1920946922518467009
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa, Enis.
Galatasaray: Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.
https://x.com/GalatasaraySK/status/1921214152330092771
1' Maç başladı.
Haftanın maçında Trabzonspor cephesi mücadeleye çarşamba günü kupada oynanacak finalin de provası olarak bakıyor.
Fatih Tekke, Galatasaray'a karşı sürpriz bir oyun planı benimsemek istiyor. 47 yaşındaki çalıştırıcı, futbolcularından daha tempolu olmalarını bekliyor.
Son 4 haftaya büyük avantajla giren Galatasaray'da tüm planlar 3 puan üzerine. Oyuncularına Türkiye Kupası finalini düşünmemelerini söyleyen teknik direktör Okan Buruk, adım adım ilerlemek istiyor.
Osimhen'in tek forvet olduğu düzenle Trabzonspor maçına başlayan Galatasaray'da, Torreira yine ofansif rol üstlenecek.
https://x.com/PaparaPark/status/1921173407070093659
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanıyor.