Trabzonspor-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Puan tablosunun zirvesini direkt etkileyecek olan kritik maça dair canlı anlatım ve tüm detaylar haberimizde.