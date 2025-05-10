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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Puan tablosunun zirvesini direkt etkileyecek olan kritik maça dair canlı anlatım ve tüm detaylar haberimizde.

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Trabzonspor-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 17:45
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 19:03

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, şampiyonluk yolunda Trabzonspor deplasmanına konuk oluyor. Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı heyecanlı mücadele, bugün saat 19.00 itibarıyla başladı.

https://x.com/Trabzonspor/status/1920946903509782849

https://x.com/GalatasaraySK/status/1920946922518467009

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa, Enis.

Trabzonspor-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray: Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1921214152330092771

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı.

TRABZONSPOR'DA SON DURUM

Haftanın maçında Trabzonspor cephesi mücadeleye çarşamba günü kupada oynanacak finalin de provası olarak bakıyor.

Trabzonspor-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

TEMPOLU OYUN İSTİYOR

Fatih Tekke, Galatasaray'a karşı sürpriz bir oyun planı benimsemek istiyor. 47 yaşındaki çalıştırıcı, futbolcularından daha tempolu olmalarını bekliyor.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Son 4 haftaya büyük avantajla giren Galatasaray'da tüm planlar 3 puan üzerine. Oyuncularına Türkiye Kupası finalini düşünmemelerini söyleyen teknik direktör Okan Buruk, adım adım ilerlemek istiyor.

Trabzonspor-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

TORREIRA BAŞROLDE OLABİLİR

Osimhen'in tek forvet olduğu düzenle Trabzonspor maçına başlayan Galatasaray'da, Torreira yine ofansif rol üstlenecek.

https://x.com/PaparaPark/status/1921173407070093659

MAÇ KAPALI GİŞE

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanıyor.

Trabzonspor-Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA KAÇINCI ŞAMPİYONLUK İSTENİYOR?
Sarı kırmızılı ekipte esas hedef, 25. şampiyonluğu kazanmak ve 5. yıldızı takmak.
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