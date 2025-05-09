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 | Burak Ayaydın

Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha!

Süper Lig'in köklü takımlarından Gaziantep FK'da, hoca Selçuk İnan'dan istifa açıklaması geldi. Gaziantep FK'nın kendi sahasında Alanyaspor'a mağlup olmasının ardından basının karşısına çıkan Selçuk İnan, Süper Lig ekibinden ayrılmak istediğini duyurdu.

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Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 23:55
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 23:58

Süper Lig'de Gaziantep FK ile iyi bir performans gösteren Selçuk İnan, artık görev süresinin tamamlandığını söyledi. Gaziantep FK kendi sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken, Selçuk İnan da açıklamalarıyla futbolseverleri şaşırttı.

Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha!

SÜPER LİG'DE SELÇUK İNAN'IN İSTİFASI

"Biraz üzgünüm. Kırgın değilim, onu öğrendim. Geçen sene zor şartlarda buraya geldim. Kariyerim için riskli sayılabilecek bir şeydi. Akıl danıştığım birçok büyüğüm bu görevi kabul etmemem gerektiğini söylemişlerdi. Biz burada müthiş bir iş başardık. Yeni başlamış bir hoca olarak bu kadar sorumluluk almak belki de doğru değildi. Şükürler olsun ki layıkıyla kalktım altından. En düşük maaşlı takımlardan biri olarak 8 hafta kala ligde kaldık. UEFA'yı zorladık. Sevginin bittiği yerde bazen umutlar yeşermiyor, öyle hissediyorum. Başkanımızla görüşeceğim. Ligde kaldığımızı düşünüyorum. Artık görevi tamamladığımı düşünüyorum. Başkanımızla görüştüğümde bunu paylaşacağım. Bu camia, şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Onları çok seviyorum. Yarın gerekli şeyleri söyleriz."

Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha!

Sıkça Sorulan Sorular

SELÇUK İNAN GAZİANTEP FK İLE KAÇ MAÇA ÇIKTI?
48 mücadelede kırmızı siyahlıları yöneten genç hoca, maç başına ise 1.4 puan ortalaması tutturdu.
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ETİKETLER
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