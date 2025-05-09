Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha!

Süper Lig'de Gaziantep FK ile iyi bir performans gösteren Selçuk İnan, artık görev süresinin tamamlandığını söyledi. Gaziantep FK kendi sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken, Selçuk İnan da açıklamalarıyla futbolseverleri şaşırttı.

SÜPER LİG'DE SELÇUK İNAN'IN İSTİFASI

"Biraz üzgünüm. Kırgın değilim, onu öğrendim. Geçen sene zor şartlarda buraya geldim. Kariyerim için riskli sayılabilecek bir şeydi. Akıl danıştığım birçok büyüğüm bu görevi kabul etmemem gerektiğini söylemişlerdi. Biz burada müthiş bir iş başardık. Yeni başlamış bir hoca olarak bu kadar sorumluluk almak belki de doğru değildi. Şükürler olsun ki layıkıyla kalktım altından. En düşük maaşlı takımlardan biri olarak 8 hafta kala ligde kaldık. UEFA'yı zorladık. Sevginin bittiği yerde bazen umutlar yeşermiyor, öyle hissediyorum. Başkanımızla görüşeceğim. Ligde kaldığımızı düşünüyorum. Artık görevi tamamladığımı düşünüyorum. Başkanımızla görüştüğümde bunu paylaşacağım. Bu camia, şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Onları çok seviyorum. Yarın gerekli şeyleri söyleriz."