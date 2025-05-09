VAR hakemleri yine değişiyor! MHK lig biterken yeni sistemi duyurdu!

İstanbul
Merkez Hakem Kurulu, VAR sistemiyle ilgili yeni bir duyuru yaptı. Süper Lig'in son haftalarında, VAR koltuğunda oturacak hakemler konusundaki kural değişti.
MHK, Süper Lig'in bitimine 4 maç kala VAR hakemleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Son düzenlemeyi duyuran MHK, VAR sistemi ile ilgili yine farklı bir yol izledi.
"Süper Lig'de 20. haftadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidilmiştir. Operasyonel gereklilikler doğrultusunda; 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF Üst Klasman Hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecektir."