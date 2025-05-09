Vassilis Spanoulis'ten büyük övgü:

Monaco Koçu Vassilis Spanoulis, Fenerbahçe Beko için övgüde bulundu. Final Four başarısının ardından açıklamalar yapan Vassilis Spanoulis, Monaco'nun seviyesine dikkat çekti.
Vassilis Spanoulis, Monaco ile Final Four yaptıkları süreci değerlendirdi. Fransız ekibi için bu durumun büyük bir başarı olduğunu belirten Vassilis Spanoulis, Fenerbahçe Beko örneğini verdi.
Genç koç elde ettikleri başarıyla duyduğu gururu dile getirdi ve "Bu kulüp için Final Four’da olmak büyük bir başarı; biz Olympiakos, Fenerbahçe Beko ya da Real Madrid değiliz. Orada iki galibiyet almak için hazırlanacağız. Daha önce birçok kez Final Four’a gittim ama her gittiğimde yine kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmasına; "Kaybettiğimizde buraya daha çok gazeteci geliyor, kazandığımızda ise daha az." diyerek başlayan Spanoulis, Mike James için yaptığı olumlu değerlendirmelerle röportajı bitirdi.