Vassilis Spanoulis'ten büyük övgü:

Vassilis Spanoulis, Monaco ile Final Four yaptıkları süreci değerlendirdi. Fransız ekibi için bu durumun büyük bir başarı olduğunu belirten Vassilis Spanoulis, Fenerbahçe Beko örneğini verdi.

"FENERBAHÇE BEKO DEĞİLİZ"

Genç koç elde ettikleri başarıyla duyduğu gururu dile getirdi ve "Bu kulüp için Final Four’da olmak büyük bir başarı; biz Olympiakos, Fenerbahçe Beko ya da Real Madrid değiliz. Orada iki galibiyet almak için hazırlanacağız. Daha önce birçok kez Final Four’a gittim ama her gittiğimde yine kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERE TEPKİ

Konuşmasına; "Kaybettiğimizde buraya daha çok gazeteci geliyor, kazandığımızda ise daha az." diyerek başlayan Spanoulis, Mike James için yaptığı olumlu değerlendirmelerle röportajı bitirdi.