Denver Nuggets seride öne geçti: NBA'de play off heyecanı devam ediyor!

NBA'de Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets ile Oklahoma City Thunder karşı karşıya geldi. Denver Nuggets, uzatmalara giden maçı kazandı ve seride 2-1 öne geçti.

Denver Nuggets, sahasında Oklahoma City Thunder'ı mağlup etti. Seride 2-1 öne geçen Denver, uzatmalara giden maçı 113-104 kazandı. Ayrıca Nuggets'ta Jamal Murray 27 sayı, Nikola Jokic de 20 sayı ve 16 ribaundla galibiyette önemli rol oynarken; Aaron Gordon 22, Michael Porter ise 21 sayıyla katkı sağladı.

CAVALIERS KAZANDI

Cleveland Cavaliers, ilk maçı kaybettiği Doğu Konferansı yarı finalinde Indiana Pacers karşısında üçüncü müsabakayı 126-104 kazanarak seriyi 2-1'e getirdi. Pacers'ın ev sahipliğinde Gainbridge Fieldhouse'da oynanan karşılaşmada Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell, 43 sayı ve 9 ribaundla maçın en skorer ismi oldu.

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Son olarak da seride öne geçen Cleveland'da; Jarrett Allen 19 sayı ve 12 ribaund, Evan Mobley de 18 sayı ve 13 ribaundluk performans sergiledi.