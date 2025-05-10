Gençlerbirliği mutlu sona ulaştı: 4 sezon sonra Süper Lig!

Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım Gençlerbirliği oldu. Kırmızı siyahlılar, ligin son haftasında küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti.

GENÇLERBİRLİĞİ 4 SEZON SONRA YENİDEN SÜPER LİG'DE

Başkent ekibinin gollerini 2 ve 9. dakikalarda Daniel Popa, 56. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 66. dakikada Leo Gaucho ve 88. dakikada Gökhan Altıparmak attı. Bu galibiyetle birlikte 68 puana ulaşan Gençlerbirliği, Süper Lig hasretine de son vermiş oldu.

https://x.com/kirmizikara/status/1921218589081641007

HÜSEYİN EROĞLU YİNE BAŞARDI

Daha önce Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran deneyimli hoca, şimdi de Gençlerbirliği ile zafere uzandı ve kariyerinde ikinci kez 1. Lig aşamasını dereceyle tamamladı.