Gençlerbirliği mutlu sona ulaştı: 4 sezon sonra Süper Lig!

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor deplasmanındaki farklı galibiyetiyle birlikte yeniden Süper Lig'e döndü. An itibarıyla 68 puana ulaşan Ankara temsilcisi, Kocaelispor'un ardından ikinci sırada yer aldı ve 4 sezon sonra mutlu sona ulaştı.
Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım Gençlerbirliği oldu. Kırmızı siyahlılar, ligin son haftasında küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti.
Başkent ekibinin gollerini 2 ve 9. dakikalarda Daniel Popa, 56. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 66. dakikada Leo Gaucho ve 88. dakikada Gökhan Altıparmak attı. Bu galibiyetle birlikte 68 puana ulaşan Gençlerbirliği, Süper Lig hasretine de son vermiş oldu.
https://x.com/kirmizikara/status/1921218589081641007
Daha önce Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran deneyimli hoca, şimdi de Gençlerbirliği ile zafere uzandı ve kariyerinde ikinci kez 1. Lig aşamasını dereceyle tamamladı.