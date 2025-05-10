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 | Burak Ayaydın

Gençlerbirliği mutlu sona ulaştı: 4 sezon sonra Süper Lig!

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor deplasmanındaki farklı galibiyetiyle birlikte yeniden Süper Lig'e döndü. An itibarıyla 68 puana ulaşan Ankara temsilcisi, Kocaelispor'un ardından ikinci sırada yer aldı ve 4 sezon sonra mutlu sona ulaştı.

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Gençlerbirliği mutlu sona ulaştı: 4 sezon sonra Süper Lig!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 18:15

Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım Gençlerbirliği oldu. Kırmızı siyahlılar, ligin son haftasında küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti.

GENÇLERBİRLİĞİ 4 SEZON SONRA YENİDEN SÜPER LİG'DE

Başkent ekibinin gollerini 2 ve 9. dakikalarda Daniel Popa, 56. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 66. dakikada Leo Gaucho ve 88. dakikada Gökhan Altıparmak attı. Bu galibiyetle birlikte 68 puana ulaşan Gençlerbirliği, Süper Lig hasretine de son vermiş oldu.

https://x.com/kirmizikara/status/1921218589081641007

HÜSEYİN EROĞLU YİNE BAŞARDI

Daha önce Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran deneyimli hoca, şimdi de Gençlerbirliği ile zafere uzandı ve kariyerinde ikinci kez 1. Lig aşamasını dereceyle tamamladı.

Sıkça Sorulan Sorular

HÜSEYİN HOCA HANGİ TAKIMLA ADINI DUYURMUŞTU?
Altınordu projesinde yıllarca çalışan Hüseyin Eroğlu, İzmir ekibiyle önemli işler yapmış ve Cengiz Ünder gibi genç yeteneklerin parlamasını sağlamıştı.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#trendyol süper lig
#gençlerbirliği
#gençlerbirliği
#Trendyol 1. Lig
#Spor
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