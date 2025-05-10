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 | Burak Ayaydın

Anderson Talisca imzayı atıyor: Fenerbahçe’de transfer sürprizi!

Anderson Talisca’dan Fenerbahçe için yeni bir imza geliyor. Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesinin son senesine giren Anderson Talisca için transfer planlamasını resmen tamamladı ve gelecek yıllarda oyunu Brezilyalı yıldızın üzerinden kurgulamaya karar verdi.

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Anderson Talisca imzayı atıyor: Fenerbahçe’de transfer sürprizi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 17:58

Anderson Talisca’yı ara transferde kadrosuna katan Fenerbahçe, an itibarıyla Brezilyalı yıldız ile sözleşme uzatmaya karar verdi. Anderson Talisca’nın Süper Lig’deki performansından memnun olan Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki hücumcu ile yeni kontrat imzalamak için görüşmelere başladı.

ANDERSON TALISCA İMZALIYOR: FENERBAHÇE’DE TRANSFER KRİTİĞİ TAMAMLANDI

Fenerbahçe’nin ara transferde şampiyonluk hamlesi olarak kadrosuna kattığı Anderson Talisca, sarı lacivertli takımla 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Akabinde ise halihazırdaki anlaşmadan hareketle sözleşmesinin son senesine giren Anderson Talisca için yönetimden sürpriz bir karar geldi. Talisca’nın şu ana kadar gösterdiği performanstan çok memnun olan sarı lacivertli yöneticiler, Jose Mourinho’nun da onayıyla şimdiden Brezilyalı ile yeniden masaya oturdu. Fenerbahçe’nin önümüzdeki yıllarda Anderson Talisca merkezli bir takıma dönüşmesini isteyen yönetim, yetenekli hücumcu ile sözleşme uzatılmasının ardından yaz döneminde de yıldız transferlerine devam edecek.

Anderson Talisca imzayı atıyor: Fenerbahçe’de transfer sürprizi!

ANDERSON TALISCA DA FENERBAHÇE’DE KALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe ile yeniden Türkiye’ye dönmekten mutlu olan Anderson Talisca, sarı lacivertli takımla sözleşme uzatmaya olumlu yaklaşıyor. Fenerbahçe ile Anderson Talisca arasında, şu anki 1 yıla ek olarak 2 yıllık yeni bir anlaşmanın yapılması bekleniyor.

Anderson Talisca imzayı atıyor: Fenerbahçe’de transfer sürprizi!

ANDERSON TALISCA’NIN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Anderson Talisca, 12 gol ve 1 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

TALISCA'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?
Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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