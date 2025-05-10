Metin Tekin'den Ali Koç'a çarpıcı yorum!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için Metin Tekin'den çarpıcı bir değerlendirme geldi. NEO Spor YouTube kanalında Ali Koç'un 'futbol aklı' yaklaşımını eleştiren Metin Tekin, '7 yıldan sonra hala böyle düşünülemez' mesajını verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını yorumlayan Metin Tekin, bu dönemin artık bitmesi gerektiğini ifade etti. Ali Koç için net konuşan Metin Tekin, Fenerbahçe başkanının transfere bakış açısına kritik bir eleştiride bulundu.

METİN TEKİN'DEN FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ İÇİN NET MESAJ

Ali Koç'un TRT Spor'daki açıklamalarından yola çıkarak analizlerde bulunan Metin Tekin, "7 yıllık bir yönetim tecrübesinden sonra hala yeni bir şeyler denenmesi olmaz. 7 yıldan sonra hala transfer konusundan emin olamadıysanız ve 'futbol aklını' gündeme getirdiyseniz, bu sürecin sona ermesi gerekmektedir. Fenerbahçe'de bunca başarısızlığın üzerine, hala yeni şeyler deneyelim denilecekse, bu artık yeni yönetimin hakkı olmalıdır. Sizin bu noktada böyle kararlar almanız, Fenerbahçe gibi bir camiayı ileriye taşımaz." yaklaşımını dile getirdi.