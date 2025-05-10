Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Metin Tekin'den Ali Koç'a çarpıcı yorum! "Hala böyle düşünüyorsa çok zor"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için Metin Tekin'den çarpıcı bir değerlendirme geldi. NEO Spor YouTube kanalında Ali Koç'un 'futbol aklı' yaklaşımını eleştiren Metin Tekin, '7 yıldan sonra hala böyle düşünülemez' mesajını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Metin Tekin'den Ali Koç'a çarpıcı yorum!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 00:40

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını yorumlayan Metin Tekin, bu dönemin artık bitmesi gerektiğini ifade etti. Ali Koç için net konuşan Metin Tekin, Fenerbahçe başkanının transfere bakış açısına kritik bir eleştiride bulundu.

METİN TEKİN'DEN FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ İÇİN NET MESAJ

Ali Koç'un TRT Spor'daki açıklamalarından yola çıkarak analizlerde bulunan Metin Tekin, "7 yıllık bir yönetim tecrübesinden sonra hala yeni bir şeyler denenmesi olmaz. 7 yıldan sonra hala transfer konusundan emin olamadıysanız ve 'futbol aklını' gündeme getirdiyseniz, bu sürecin sona ermesi gerekmektedir. Fenerbahçe'de bunca başarısızlığın üzerine, hala yeni şeyler deneyelim denilecekse, bu artık yeni yönetimin hakkı olmalıdır. Sizin bu noktada böyle kararlar almanız, Fenerbahçe gibi bir camiayı ileriye taşımaz." yaklaşımını dile getirdi.

Metin Tekin'den Ali Koç'a çarpıcı yorum! "Hala böyle düşünüyorsa çok zor"

Sıkça Sorulan Sorular

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
TRT Spor'a konuk olan Ali Koç, transferler için bir danışma kurulu yani 'futbol aklı' denilen bir ekip oluşturduklarını söylemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Abdullah Avcı istemişti Trabzonspor’a gelmemişti: Fatih Tekke döneminde transfer gerçekleşiyor!
Mehmet Demirkol'dan şaşırtan yorum: "Victor Osimhen ve Cenk Tosun'u kıyaslayalım"
ETİKETLER
#Fenerbahçe Yönetimi
#Başkan Ali Koç
#metin tekin
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.