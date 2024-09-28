Derrick Rose basketbolu bırakarak emeklilik kararını açıkladı!

28 Eylül 2024 21:27 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 21:30

NBA'in önemli isimleri arasında yer alan Derrick Rose, basketbolu bıraktığını açıkladı.

NBA​'de son olarak Memphis Grizzlies forması terleten Derrick Rose basketbolu bıraktı.

Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emeklilik​ kararı aldığını hayranlarına duyurdu.

Rose emeklilik kararı aldığını duyurduğu paylaşımda, "Teşekkür ederim ilk aşkım. Her şeyin belirsiz göründüğü zamanlarda iniş ve çıkışlarımda bana inandın. Bana aşkın gerçekte ne anlama geldiğini gösterdin. Sahayı benim için bir sığınak, kendimi özgürce ifade edebileceğim bir yuva haline getirdin. Şüphe duyduğum her anda bana neler başarabileceğimi gösterdin." sözlerini yer verdi.

Öte yandan açıklamasında, "Bana Chicago'lu bir çocuğun asla hayal edemeyeceği yeni yerler ve kültürler tanıttın. Sadece oyunla ilgili değil, hayatla, disiplinle, sıkı çalışmayla, azimle ilgili bilgelikler sundun. Bana tutkunun beslenecek bir şey olduğunu gösterdin. Dünya bana karşı gibi göründüğünde bile koşulsuz bir şekilde yanımda durdun. Bana bir hediye verdin, birlikte geçirdiğimiz zaman, ömrümün sonuna kadar saklayacağım bir hediye. Sonsuza dek seninim." ifadeleri yer aldı.