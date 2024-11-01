Ergin Ataman, Panathinaikos'tan özel izin aldı!

01 Kasım 2024 18:48 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 19:41

Yunan takımı Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a özel izin çıktı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos​'un başantrenörü Ergin Ataman​, 22 Kasım'da iki takımın da maçı olması sebebiyle tercih yapmak zorunda kaldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan​ ile oynayacağı maçta takımın başında olmak isteyen Ergin Ataman'ın Panathinaikos yönetiminden izin aldığı öğrenildi.

Panathinaikos'un verdiği bu karar sonrası Ergin Ataman, Yunan ekibine teşekkürde bulundu.

Ergin Ataman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Panathinaikos Başkanı Sayın Dimitrios Giannakopoulos'a, Euroleague'de Zalgiris Kaunas'a karşı oynayacağımız maç ile ayı güne denk gelen Macaristan karşılaşması için Türk Milli Takımı'nda yer almam için anlayışı ve özel izni için teşekkür etmek istiyorum. Onun kararı bana hem kulübümüze hem de milli takımımın çıkarlarına hizmet etme fırsatı verdi. Bu hamle aynı zamanda iki ülke arasında sportif düzeydeki iş birliği ve dostluğa da önemli bir katkı sağlayacak."

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan ile karşılaşacağı maçın oynanacağı tarihte Panathinaikos ile Zalgiris Kaunas kozlarını paylaşacak.