Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i yenerek seride 1-0 öne geçti!

30 May 2024 23:10 - Güncelleme : 30 May 2024 23:22

Fenerbahçe Beko, playoff'da serinin ilk maçında Beşiktaş Emlakjet'i konuk etti.

Mücadele 96-88 Fenerbahçe Beko lehine sona erdi.

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek sonucu: 23-23

2. Çeyrek sonucu: 56-48

3. Çeyrek sonucu: 78-65

4. Çeyrek sonucu: 96-88

FENERBAHÇE'DE HAYES-DAVİS 29 SAYI ATTI

Fenerbahçe’de Nigel Hayes-Davis 29 sayı 3 ribaund, Scottie Wilbekin 18 sayı 4 asist, Şehmus Hazer 13 sayı 4 ribaund, Sertaç Şanlı 9 sayı 3 ribaund 3 asist, Nick Calathes 6 sayı 5 ribaund 11 asist ile mücadele etti.

BEŞİKTAŞ'TA NEEDHAM 24 SAYI İLE OYNADI

Beşiktaş‘ta Derek Needham 24 sayı 4 asist, Yiğit Arslan 14 sayı 7 ribaund, Mat Mitchell 11 sayı 3 ribaund, Kyle Allman 12 sayı 6 ribaund 5 asist ile oynadı.

3 MAÇ KAZANAN FİNALE ÇIKACAK

Üç maç kazanan takımın final bileti alacağı seride ikinci karşılaşma 1 Haziran Cumartesi günü 20.30'da yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Üçüncü karşılaşmaya ise 3 Haziran Pazartesi günü 20.30'da BJK Emlakjet Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 30 maçta 25 galibiyetle ikinci sırada noktaladı ve play-off çeyrek finalinde Aliağa Petkimspor’u 2-0 ile geçti.

Beşiktaş Emlakjet bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 30 maçta 21 galibiyet elde etti ve normal sezonu üçüncü sırada bitirdi. Beşiktaş Emlakjet, play-off çeyrek finalinde ise Manisa Büyükşehir Belediye Spor’u 2-0 ile geçti.