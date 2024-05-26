Tgrt Haber
Haberler>Basketbol>Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four'da istediğini bulamadı! Turnuvayı 4. bitirdi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four'da istediğini bulamadı! Turnuvayı 4. bitirdi

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 19:47 - Güncelleme : 26 May 2024 19:49
Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four&#039;da istediğini bulamadı! Turnuvayı 4. bitirdi

THY EuroLeague Final Four'da Panathinaikos'a mağlup olan Fenerbahçe Beko, üçüncülük maçında Olympiakos ile karşılaştı. Rakibine 87-84 yenilen sarı-lacivertliler sezonu 4. olarak tamamladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Final Four üçüncülük maçında Olympiakos ile karşılaştı. Mücadeleden 87-84 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler EuroLeague'i 4. sırada tamamladı.

ÇEYREK SONUÇLARI:

  1. Çeyrek: 24-16
  2. Çeyrek: 48-37
  3. Çeyrek: 66-62
  4. Çeyrek: 87-84

FİNAL REAL MADRİD-PANATHİNAİKOS

Fenerbahçe Beko'yu yenen Panathinaikos EuroLegaue Final Four final maçında Olympiacos'u yenen Real Madrid ile oynayacak.

Maç Önİzlemesi: Real Madrid - Panathinaikos (26.05.24) - Basketbol Gündemi

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...