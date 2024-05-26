Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four'da istediğini bulamadı! Turnuvayı 4. bitirdi
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 19:47 - Güncelleme : 26 May 2024 19:49
THY EuroLeague Final Four'da Panathinaikos'a mağlup olan Fenerbahçe Beko, üçüncülük maçında Olympiakos ile karşılaştı. Rakibine 87-84 yenilen sarı-lacivertliler sezonu 4. olarak tamamladı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Final Four üçüncülük maçında Olympiakos ile karşılaştı. Mücadeleden 87-84 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler EuroLeague'i 4. sırada tamamladı.
ÇEYREK SONUÇLARI:
- Çeyrek: 24-16
- Çeyrek: 48-37
- Çeyrek: 66-62
- Çeyrek: 87-84
FİNAL REAL MADRİD-PANATHİNAİKOS
Fenerbahçe Beko'yu yenen Panathinaikos EuroLegaue Final Four final maçında Olympiacos'u yenen Real Madrid ile oynayacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr