Fenerbahçe Beko, Luka Samanic'i transfer etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 19:44 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 19:47
EuroLeague takımı Fenerbahçe Beko, yeni transferi Luka Samanic, İstanbul'a getirdi.
Basketbol Süper Ligi takımı Fenerbahçe'nin NBA ekibi Utah Jazz'den kadrosuna kattığı Luka Samanic'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.
25 yaşındaki Hırvat basketbolcu, İstanbul'da kulüp idarecileri tarafından karşılandı.
Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Luka Samanic, İstanbul’da" denildi.
Fenerbahçe Beko, Luka Samanic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: tgrthaber.com