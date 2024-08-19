Kayserispor'da yönetim değişiyor! Olağanüstü genel kurul 8 Eylül'de gerçekleşecek

19 Ağustos 2024 19:10 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 19:15

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Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı'nın istifa kararı almasından sonra yönetim olağanüstü genel kurulu kararı aldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kayserispor Kulübü Derneğinin seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 8 Eylül Pazar saat 11.00'de Kadir Has Kültür Sanat Merkezi Salonu'nda yapılacaktır. Toplantı yeter sayısının bulunmaması halinde ikinci toplantı, 15 Eylül'de aynı yer ve saatte yapılacaktır. Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla ilan edilir." ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Sivasspor'a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, genel kurul kararı aldıklarını açıklamıştı.