Fenerbahçe Beko'da flaş imza! NBA takımını reddetti

THY Euroleague'de ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Beko, yeni sezonun kadro planlaması çerçevesinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce kadrosunda geçen sezon yer verdiği isimlerden Scottie Wilbekin ve Ketecan Birsen ile sözleşme yenileyen; dış transferde ise Mikael Jantunen'e imza attıran Sarı-Lacivertliler Tarık Biberovic ile yeniden anlaşmaya vardı.

MEMPHIS'İ GERİ ÇEVİRDİ

24 yaşındaki genç genç forvet ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanırken, Boşnak asıllı Türk milli basketbolcu, Fenerbahçe'de kalmak adına önemli bir teklifi de reddetti. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Biberovic, kendisine talip olan NBA ekibi Memphis Grizzlies'ın teklifini geri çevirerek Fenerbahçe Beko ile 3 yıllık anlaşmaya vardı!

TARIK BİBEROVİÇ KİMDİR?

Bosna'nın OKK Spars takımının altyapısından yetişen Biberovic, 2016-2017 sezonunda Spars takımıyla Adidas Next Generation Turnuvası'nda gösterdiği performansla dikkat çekti. FIBA 2016 U16 Avrupa Şampiyonası'nda da Bosna Hersek formasıyla mücadele ederken 7.1 sayı, 4.1 ribaund, 0.9 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Tarık bu turnuvada en iyi maçını Letonya'ya karşı çıkardı ve 16 sayı üretti. Fenerbahçe, başarılı forveti 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattı. Biberovic, daha sonra milli takım tercihini de Türkiye'den yana kullandı.